L’Ajuntament d’Algemesí i el Consorci de la Ribera obrin un nou servei d’Oficina Verda

L’Oficina Verda és un nou servei d’assessorament que ajudarà als algemesinencs a reduir la factura energètica, lluitar contra la pobresa energètica i millorar l’eficiència energètica

El president del Consorci de la Ribera, Óscar Navarro, el regidor de Medi Ambient, Pau Montalvà, i l’alcaldessa Marta Trenzano han presentat el protocol d’adhesió de l’Ajuntament d’Algemesí al servei d’Oficina Verda del consorci que té com a objectiu impulsar iniciatives d’estalvi energètic i energies renovables com a contribució al desenvolupament sostenible de la societat mitjançant la utilització adequada dels recursos existents. L’atenció al públic de l’Oficina Verda es durà a terme d’11 a 13 hores en l’Ajuntament d’Algemesí.

Les tasques a realitzar en l’Oficina Verda seran desenvolupades per professionals especialitzats en el camp de l’energia i el medi ambient almenys un dia de dedicació en l’espai assignat per l’Ajuntament d’Algemesí que realitzarà una aportació econòmica de 10.000 euros a l’any.

Les funcions a les quals podran accedir els algemesinencs són gestió i assessorament del subministrament d’energia, millora de les instal·lacions tècniques dels edificis municipals i gestió del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia que ajudarà al consistori a complir els objectius marcats pel Pacte d’Alcaldies de reduir les emissions de CO2 en un 40% parell l’any 2030. Al mateix temps que durà a terme assessorament al consistori per a optimitzar els seus consums energètics.

“Estem portant avant moltes accions encaminades a reduir les emissions de CO2 a nivell municipal. Els nostres veïns i veïnes també són font d’origen d’aquestes emissions i per tant, cal ajudar-los en aquesta tasca de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest servei d’oficina verda tindrà la finalitat d’ajudar i assessorar a tot aquell que ho puga necessitar”, ha manifestat l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano.

El regidor de Medi ambient, Pau Montalvà, ha assenyalat que “la reducció en la factura energètica als veïns d’Algemesí serà un dels objectius fonamentals, amb un doble vessant: primer de conscienciació ambiental per a reduir emissions contaminants. L’altra, per a fer més assequible la despesa en les factures de llum i gas en cada casa”.