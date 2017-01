L’Ajuntament d’Algemesí inicia treballs per eliminar vegetació i millorar la circulació de l’aigua

La Llacuna del Samaruc és un dels espais naturals amb el que conta el municipi d’Algemesí. La llacuna va rebre l’any 2016 més del doble de visites que en 2015. Actualment, s’estan desenvolupant tasques de millora i condicionament de l’entorn. L’any 2015 va rebre un total de 335 visites. El passat 2016 aquestes visites es van veure duplicades en arribar a les 733 persones.

La Llacuna del Samaruc és un ullal dins del Parc Natural de l’Albufera on conviuen espècies animals i vegetals autòctones. “Al nostre poble tenim més bé pocs espais naturals. Aquest és un d’ells i junt a la direcció del Parc Natural, estem posant recursos per a mantenir i millorar-lo”, comenta el regidor de Medi Ambient Pau Montalvà.

Recentment s’han desenvolupat tasques de millora i condicionament de l’espai. El seu objectiu és millorar la circulació de l’aigua i eliminar l’excés de vegetació, per tal d’aconseguir un hàbitat adequat per a les espècies que allí habiten i oferir més visibilitat als visitants. Aquestes feines es fan de la mà de la direcció del Parc. “Hem compartit varies tasques amb ells i la col•laboració és màxima entre les dues administracions. Aquesta en concret, pretén millorar l’hàbitat de les espècies animals i vegetals de la zona amb una millor circulació de l’aigua de l’ullal. Així també augmenta la visibilitat de l’espai, per tal de continuar amb la tasca divulgativa tan necessària pel que respecta a temes ambientals. Amb una bona formació i sensibilització aconseguirem una ciutadania més madura i responsable en allò referent al nostre entorn.”

La Llacuna del Samaruc i l’espai del Bosc de ribera de la Xopera son les dos zones verdes més importants de les que gaudeix el municipi. El primer amb les actuacions ja esmentades i el segon, amb l’esperada declaració de Paratge Natural Municipal, voran potenciades les seus figures dins el terme municipal. A aquest dos espais cal sumar-li l’acció de neteja i condicionament que sobre el riu Magre s’ha realitzat i es va a realitzar en un futur.