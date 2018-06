L’Ajuntament d’Algemesí millora la pavimentació i el drenatge d’aigües de l’avinguda de Carlet

Print This Post

L’Ajuntament d’Algemesí porta a terme l’actuació per condicionar i millorar l’avinguda de Carlet. Un projecte que suposa una inversió al voltant de 26.500 euros que du a terme Pavasal i els treballs dels quals ja

han començat.

L’actuació va encaminada a millorar la seguretat vial, l’accessibilitat i la funcionalitat d’aquesta via urbana en el tram comprés entre el carrer Marquesat de Llombai i l’avinguda de Guadassuar.

La majoria de les actuacions realitzades han estat de repavimentació per millorar, entre d’altres la recollida d’aigües, un dels majors problemes del carrer per culpa de la deformació de l’asfalt i a les rígoles perimetrals de la

plataforma del carrer.

El regidor d’Urbanisme, Pau Montalvá, ha assegurat que s’està solucionant una reclamació que ja fa temps que els veïns i veïnes de la zona demanen.

“Quan plou, l’aigua no evacua correctament i amb aquesta actuació, resoldrem aquest problema, a més de millorar la circulació dels vehicles.”

Una actuació com aquesta també s’ha desenvolupat al carrer Santa Teresa, on l’estat de l’asfalt també era preocupant i on les queixes eren nombroses.