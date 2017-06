L’Ajuntament d’Algemesí premia els projectes per a actualitzar l’entorn urbà de la ciutat

El primer premi ha sigut per a Ester Blasco i Víctor Rubio; el segon, per a Àgora Arquitectes i el tercer, per a HAC 90 Arquitectes

El concurs d’idees organitzat per la regidoria de Medi Ambient i Urbanisme ja té projectes guanyadors que aporten una visió sobre com han de ser les rondes d’Alzira i del Calvari en este segle xxi. Es tracta de la ronda de circumval·lació interior d’Algemesí que s’ha quedat integrada dins de la ciutat, al voltant de les vies de tren i l’estació de Renfe, que va de l’entrada a la ciutat des d’Alzira a l’eixida en direcció a València amb doble sentit de circulació.

El primer premi, dotat amb 12.000 euros, ha sigut per al treball “Un passeig pels sentits”, presentat per Ester Blasco i Víctor Rubio. Una proposta de remodelació de la zona que passa per donar més espai a les persones i les bicicletes. En la ronda d’Alzira es proposa una zona destinada a l’hostaleria, junt amb zones de jocs, i zones d’aigua i de plantes aromàtiques.

El segon premi, dotat amb 6.000 euros, és per al col·lectiu Àgora Arquitectes pel seu treball “A pas de ball”. Aquest grup està format per Juan Antonio Corts, Mario T. Colombini, Óscar Cerveró, José G. David Llácer, Luis Antón Domingo, Álvaro Esteve, Juan Carlos Corner i Jaime A. Vidal. Aquesta proposta busca reduir el trànsit en les rondes, potenciar l’aparcament en la zona d’Adif-Renfe i habilitar una estació d’autobusos al costat de la del tren. També aposta per un passeig gastronòmic i que diversos carrers siguen només a vianants. A més contempla la ubicació d’un hotel a l’altura de l’edifici històric de la fàbrica de BJR.

El tercer premi, de 1.000 euros, és per a HAC 90 Arquitectes per un treball que busca allunyar el més possible la calçada per a vehicles de les façanes residencials, amb la qual cosa es provoca una façana interna.

Per al regidor de Medi Ambient i Urbanisme, Pau Montalvà, “amb aquest concurs hem volgut obrir les grans decisions urbanístiques als professionals de la nostra ciutat. Hem marcat unes línies mestres que tots els treballs presentats han seguit: la ronda d’Alzira i la ronda del Calvari s’han de revitalitzar, rehabilitar-se i ser amables amb els vianants. El jurat tant el tècnic com el polític ha dictaminat per unanimitat als guanyadors. Això vol dir que compartim una única visió del poble, un únic model de ciutat. I açò s’aconsegueix preguntant i valorant les aportacions dels partits que ara estan en l’oposició, fet que abans no passava”.

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha assenyalat que els tres projectes premiats “contemplen idees que volem fer nostres. A més, cal dotar les rondes de zones on es puga aparcar el vehicle i poder accedir a peu al centre de la ciutat. La persones han de prevaldre sobre els vehicles de motor, i la ronda ho ha de permetre i facilitar”.

Així mateix, amb l’entrega de premis, ha quedat inaugurada en la primera planta del Mercat Municipal una exposició dels treballs presentats.