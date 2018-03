L’Ajuntament d’Algemesí reforma la seu d’Adisalge amb importants millores que garantiran unes instal•lacions àmplies i adaptades

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Algemesí ha escomés la reforma integral de les dependències municipals que acull la seu de l’Associació de Discapacitats d’Algemesí, Adisalge. Es tracta d’una reforma integral que abraça des de la reparació de la teulada fins a fer noves totes les dependències. El pressupost d’aquestes obres és de 50.000 euros.

Així, les noves instal•lacions d’Adisalge tindran serveis adaptats per a persones amb discapacitat, una cuina, aulari, sala principal amb totes les instal•lacions noves pel que es refereix a portes i finestres.

El regidor de Medi Ambient i Urbanisme, Pau Montalvà, ha destacat la importància d’aquestes obres que busquen «no sols millorar els problemes de filtracions d’aigua que tenia i que reclamaven solució: va més enllà.

És un replantejament de les seues necessitats i una optimització de l’espai. Volem dotar-los de tot allò que puguen necessitar en un espai més ampli i amb més llum natural».

Respecte al treball dut a terme aquesta legislatura en obres d’adaptació, Pau Montalvà ha assenyalat que es tracta d’un pas més en la política de millorar la qualitat de vida per a les persones amb problemes de mobilitat: «És una reforma amb què aconseguirem una millora de l’accessibilitat de les voreres, afecta les persones que segurament més necessiten de la nostra atenció i estima. Com he dit, no és el primer projecte que atén les persones amb diferents capacitats de la nostra ciutat. Hem millorat l’accessibilitat de voreres i carrers, hem situat jocs adaptats en diferents punts i ara aconseguim aquesta rehabilitació per a dotar de més espai, més llum i més comoditats a aquest col•lectiu».