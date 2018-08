L’Ajuntament d’Almussafes adjudica les obres de l’última fase de reforma del Poliesportiu

Connect on Linked in

El consistori municipal inverteix en aquesta intervenció urbanística un total de 157.999,99 euros, IVA inclòs

Els treballs, que permetran concloure la renovació d’aquest espai públic, començaran en dues setmanes

A principis de setembre començaran les obres de l’última fase de la reforma integral del Poliesportiu Municipal d’Almussafes. L’Ajuntament de la localitat ha adjudicat a l’empresa Promociones y Edificaciones Elba Urbana, S.L. aquest projecte per un total de 157.999,99 euros, IVA inclòs, quantitat amb la qual es renovaran la pista del velòdrom i els murs perimetrals i es realitzaran canvis en l’accessibilitat, la il·luminació, el sistema de reg, les zones verdes i el mobiliari urbà. El regidor d’Esports, Pau Bosch, considera que “amb aquesta tercera fase de la reforma les instal·lacions milloraran notablement i el seu aspecte també, per la qual cosa esperem que la ciutadania perceba aquests canvis i torne a gaudir i a fer seu un recinte que tornarà a ser de primer nivell”.

Mancant els últims tràmits administratius, l’Ajuntament d’Almussafes ja té a punt els preparatius per a començar l’última fase de la reforma del Poliesportiu Municipal de la Població. El passat dimarts 14 d’agost el consistori va adjudicar el projecte a l’empresa Promociones y Edificaciones Elba Urbana, S.L. per un import total de 157.999,99 euros, IVA inclòs, i està previst que la companyia inicie els treballs els primers dies del mes de setembre i els concloga durant el mes d’octubre.

Aquesta serà la tercera i última fase de reforma integral d’aquest recinte, que s’afronta, a més, després que l’Ajuntament de la localitat resolguera definitivament el contracte amb l’anterior companyia adjudicatària de l’obra per incompliment del termini d’execució de la mateixa el passat mes de febrer. “Som conscients dels inconvenients que impliquen aquestes situacions, però des de l’executiu municipal fem quant podem perquè les instal·lacions queden com a noves en el menor temps possible”, argumenta el regidor d’Esports, Pau Bosch.

“Ja ho vam dir en el seu moment i ho tornem a repetir. Volem que ‘El Poli’ torne a ser un punt de trobada per a totes aquelles persones que desitgen practicar esport, reunir-se amb els seus amics o passar la vesprada en família. “Amb aquesta tercera fase de la reforma les instal·lacions milloraran notablement i el seu aspecte també, per la qual cosa esperem que la ciutadania perceba aquests canvis i torne a gaudir i a fer seu un recinte que tornarà a ser de primer nivell””, ressalta Bosch.

Intervenció

El Poliesportiu Municipal d’Almussafes, que es va inaugurar fa ja més de tres dècades, està actualment completament operatiu però amb el pas del temps ha anat acumulant deficiències que des del consistori han volgut esmenar a través d’un total de tres fases diferents. En aquesta última, els treballs consistiran, fonamentalment, en la renovació de les tanques exteriors, la substitució de l’antiga pista del velòdrom, la millora de l’accessibilitat i la modernització d’aspectes relacionats amb la pintura, la lluminària i el mobiliari urbà.

Es demolirà el mur perimetral que dóna al carrer Benifaió, sent substituït per un altre de formigó armat que serà rematat amb una tanca metàl·lica galvanitzada en la seua part posterior. Per la seua banda, la tanca del carrer de la Cooperativa també serà substituïda per un mur de les mateixes característiques, mentre que la de la Ronda Síndic Antoni Ludeña mantindrà el seu aspecte actual de rajola cara vista però incorporant una tanca superior de malla rígida amb acabat galvanitzat. A més, també es canviarà el muret i la tanca de simple torsió en la separació interior del parc per un altre amb les mateixes característiques.

Pel que fa a la pista del velòdrom, aquest passarà de 7 a 4 metres d’ample, es cobrirà amb aglomerat asfàltic verd entre rastells de formigó prefabricats i deixarà de comptar amb peralts en les corbes.

Accessibilitat

Seguint amb el pla d’accessibilitat que l’Ajuntament d’Almussafes està implementant en tot el nucli urbà, els voltants d’aquestes instal·lacions esportives també patiran canvis per a facilitar el trànsit de les persones amb mobilitat reduïda. D’aquesta forma, està previst eixamplar la vorera del carrer Benifaió, que actualment és d’un metre d’ample, perquè dispose de dos metres. Aquesta modificació es portarà a terme a l’interior de la parcel·la, per la qual cosa el mur perimetral d’aquesta via es retirarà uns metres. Aprofitant aquesta circumstància, també es col·locarà una rampa en el pas de vianants situat en l’encreuament amb el carrer Cooperativa.

Visualment, el recinte també modificarà el seu aspecte amb el canvi de lluminàries, l’actualització de la xarxa de reg, la instal·lació de bancs, el repintat d’algunes zones i la reparació dels espais verds amb la incorporació de terra vegetal per a gespa i diverses espècies, sent a més una d’aquestes àrees adaptada per a la pràctica d’exercicis de cal·listènia.