L’Ajuntament d’Almussafes, alguns partits, sindicats i associacions es concentren en defensa dels valors democràtics

“Almussafes, amb els valors democràtics i contra el Franquisme” ha sigut el lema d’aquesta convocatòria plantejada per l’Ajuntament, partits polítics, sindicats i associacions

Almussafes, a 4 d’agost de 2017. L’esplanada situada enfront de l’edifici de l’Ajuntament d’Almussafes ha acollit aquest divendres 4 d’agost a les 20 hores la lectura del manifest titulat “Almussafes, amb els valors democràtics i contra el Franquisme”, en el qual el consistori municipal, sindicats, i alguns partits polítics i associacions han arreplegat la seua posició davant “els esdeveniments vergonyosos que es van produir en el nostre poble mentre celebràvem les festes patronals de juliol”. Desenes de almussafenys han assistit a l’acte, en el qual els signants, que han sostingut una pancarta de cinc metres de longitud en el qual es podia llegir el lema de la convocatòria, han manifestat la seua “condemna a unes provocacions retrògrades que podrien fins a fer riure, si no fóra perquè ens retornen a unes consignes filles d’un temps fosc, ple de dolor, sofriment i sang”.

Els representants de les entitats que s’han sumat a aquesta reivindicació pública han sostingut una gran pancarta de cinc metres de longitud en la qual podia llegir-se “Almussafes, amb els valors democràtics i contra el Franquisme”, que ha sigut el lema de la convocatòria. “No podíem quedar-nos callats, era necessari visibilitzar el nostre més absolut suport a la democràcia i els valors que la sustenten. Rebutgem fermament tota apologia a la dictadura i malgrat que els recents esdeveniments ocorreguts en la localitat hagen sigut aïllats, havíem d’alçar la veu en defensa d’una societat igualitària, oberta, solidària, plural i tolerant”, declara la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, Teresa Iborra.

En el text, escrit i pronunciat durant l’acte per la presidenta del “Grup Poètic Argila de l’Aire”, Mari Carmen Saez, les entitats adherides a la iniciativa han reivindicat “el poble d’Almussafes i les seues actituds i aptituds positives dels seus veïns i veïnes”. En el manifest, els col•lectius signataris han volgut “deixar patent el nostre rebuig a aquestes actuacions intolerables, les quals no podem ni volem ignorar. Manifestem la nostra condemna a unes provocacions retrògrades que podrien fins a fer riure, si no fóra perquè ens retornen a unes consignes filles d’un temps fosc, ple de dolor, sofriment i sang”.

Aportacions “per a crear un món més lliure, més just”

Desenes de ciutadans i ciutadanes han assistit a la convocatòria i han aplaudit al final de la lectura, en la qual també s’ha posat l’accent en la necessitat de reivindicar “la realitat del municipi”. “La notícia ha de ser les aportacions que el poble fa per a crear un món més lliure, més just, ha de ser la nostra cultura, i sempre des de la creativitat i la construcció, mai des de la destrucció, no des de la intolerància ni el vandalisme”, asseguren. En aquest sentit, han destacat activitats plenament assentades en l’agenda del municipi i que han contribuït a estendre aquests valors, com la Trobada Internacional de Mags o els Premis Marc Granell de Poesia, i qüestions com els esportistes, la indústria i el camp.

“No volem enfrontaments entre el veïnat, només diàleg i esperança, que són gran part de la matèria amb la qual es construeixen les societats que evolucionen humanament” conclou el manifest, al que s’han adherit el PSPV, Compromís, Podem, Esquerra Unida, Grup Poètic Argila de l’Aire, Club Gastronòmic “El Putxeret”, Dones Progressistes, UGT, CCOO, CNT, Intersindical valenciana, l’Espurna, Dignitat Animal, Associació de Desocupats Actius, Parlem de la República, Falla Mig Camí, Dansaires del Tramusser, Lucky Protectora d’Animals, Cercle d’Arts Leopoldo Magenti, Societat Musical Lira Almussafense, Associació Fibromiàlgia, Colla d’Al-mansáf. La Penya Valencianista, Mestresses de Casa Tyrius, Centre Cultural Andalús, Alumnes del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, Comparsa Ali Ben Bufat i Associació Arts i Oficis, Partido Feminista, Plataforma 14 d’abril Puçol, Ardf desaparecidos, UCR,, Fundación Internacional de Derechos Humanos, Iai@flautas de València, Plataforma de la Memòria del País Valencià, entre d’ altres.