L’Ajuntament d’Almussafes aposta pel programa d’intervenció socioeducativa dirigit a menors en situació de dificultat

La nova edició del projecte incorpora, com a principals novetats, una escola de famílies i distints tallers lúdico-formatius

Este servei compta amb una trentena d’usuaris, en risc d’exclusió social i fracàs escolar, inscrits en el present curs acadèmic

El consistori d’Almussafes està compromés a brindar un acompanyament socioeducatiu de qualitat als estudiants de Primària i Secundària de la localitat que pertanyen a famílies en risc d’exclusió social. Encara que des del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament s’han celebrat diferents convocatòries d’este programa de treball amb els joves durant els últims anys, la nova edició, emmarcada en el curs escolar 2016-2017, inclou tres grans novetats: una escola de famílies, una ludoteca amb activitats molt diverses i un taller d’informàtica en què, entre altres aspectes, s’ensenya als adolescents a navegar per Internet de forma segura.

L’Ajuntament d’Almussafes està desenrotllant, des del passat mes de desembre, un projecte conegut com a Programa d’Intervenció Socioeducativa. Es tracta d’una iniciativa d’intervenció integral amb les famílies del municipi que es troben en risc d’exclusió social i els seus fills en edat escolar. El servei, coordinat des del Departament de Benestar Social del consistori municipal en estreta col·laboració amb els tres centres educatius de la localitat (l’IES Almussafes i els col·legis Almassaf i Pontet), té com a finalitat oferir suport acadèmic, social i emocional a estes famílies, seleccionades des dels esmentats serveis socials de la població.

“Esta iniciativa és una altra de les grans propostes que es despleguen des del Departament de Benestar Social, amb les que intentem introduir millores que ens ajuden a aconseguir una major prestació de serveis a la nostra ciutadania”, declara el regidor responsable de l’àrea, Faustino Manzano.

El programa, de caràcter estrictament municipal, està impartit per dos psicòlogues professionals contractades i finançat amb fons procedents d’una subvenció del Servef de 15.000 euros. Així mateix, les distintes activitats es duen a terme en la primera planta del Centre d’Informació Juvenil d’Almussafes, en horari de 16.30 a 20.30 hores de dilluns a divendres. Els destinataris són els estudiants de Primària i Secundària en risc d’exclusió, els quals reben tot el suport acadèmic necessari a més de tindre al seu abast un servei de ludoteca i participar en tallers d’informàtica i gestió emocional.

La principal novetat que incorpora la present edició és el treball directe amb les famílies triades a través d’una escola pròpia dissenyada per a promoure la seua participació. Segons expliquen les psicòlogues a càrrec del programa, “enguany s’ha donat un pas més al poder treballar al complet amb les famílies afectades, que acudixen al CIJ els divendres per la vesprada, més enllà de brindar el suport educatiu i emocional tan necessari per als estudiants”. “Implicar tots els membres de la família en este projecte afavorix un millor resultat del mateix i l’èxit de les nostres actuacions”, sostenen.

El programa d’intervenció socioeducativa està estructurat en tres grups distints, dos integrats per estudiants de Secundària i u per alumnes de Primària. La nova edició es va iniciar el passat mes de desembre i finalitzarà el pròxim mes de juny, coincidint amb la clausura del curs 2016-2017. D’altra banda, este servei es manté durant els períodes no lectius (com són les vacances de Nadal i Setmana Santa), ja que acaba de concloure la seua escola nadalenca, que s’ha impartit durant les festes, de 10 a 13 hores del matí. Altres objectius que l’Ajuntament d’Almussafes pretén aconseguir enguany són la detecció i prevenció d’aquelles situacions de risc que conduïsquen a l’exclusió dels estudiants, fomentar la participació dels joves en diferents contextos (dins de l’àmbit familiar, social, personal, etc.) i potenciar el treball en grup per a millorar les habilitats socials i satisfer les necessitats dels alumnes.