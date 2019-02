L’Ajuntament d’Almussafes aposta pel reciclatge en els centres educatius

Print This Post

La passada setmana es van repartir lots amb bosses grogues, blaves i verdes en els col·legis de primària i Institut

Demà es distribuiran entre les escoletes infantils de la població

Després de la celebració, diumenge passat 3 de febrer del Dia de l’Arbre amb una jornada festiva i de conscienciació, el consistori d’Almussafes ha donat un pas més en el seu compromís amb l’ecologia i la protecció del planeta, incidint en la promoció de la separació de residus també en els centres educatius de la localitat.

Al repartiment de lots de bosses específiques per a la separació en origen que es va dur a terme en l’estand de l’Ajuntament durant la commemoració, s’ha sumat la distribució de més d’un centenar de kits de bosses de reciclatge grogues, blaves i verdes per a promocionar la separació dels residus generats en les aules dels centres d’infantil i primària Almassaf i Pontet, així com en les de l’IES Almussafes. També les escoles infantils de la localitat rebran lots a partir de demà dijous, 21 de febrer.

Reduir, reutilitzar i reciclar són les màximes aplicades a esta campanya municipal mediambiental que convertix l’alumnat i professorat en promotor del reciclatge tant en el centre educatiu com en la pròpia llar.

“L’objectiu d’esta iniciativa és el de potenciar la recollida selectiva de residus urbans i la reducció de materials erronis, cridats impropis, en les bosses que es depositen en els contenidors groc, blau i verd”, comenta l’edil d’Educació, Pau Bosch. En definitiva, es tracta de sensibilitzar i millorar els hàbits ciutadans en matèria de reciclatge i medi ambient entre els més jóvens.