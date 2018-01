L’Ajuntament d’Almussafes aposta per la formació de la seua ciutadania a través d’Internet

Connect on Linked in

El consistori facilita les inscripcions en els cursos organitzats per la iniciativa Aula Mentor, impulsada pel Ministeri d’Educació

El projecte està dirigit a persones adultes que desitgen ampliar les seues competències personals i professionals

Aquesta temporada 2017-2018 s’han incorporat nou cursos més, que se sumen als 154 ja existents fins ara

Almussafes, a 18 de gener de 2018. El projecte Aula Mentor, desenvolupat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, continua aquest 2018 sent una de les apostes de l’Ajuntament d’Almussafes dins de la seua estratègia de foment de l’ocupació. El consistori facilita a través de http://www.almussafes.es/es/page/juventud-aula-mentor tota la informació relativa a aquest programa que ofereix més d’un centenar de cursos sobre diferents aspectes per a realitzar-se a través d’Internet i amb matrícules de només 24 euros al mes. A més, posa a la disposició de la ciutadania sense ordinador o connexió a Internet les dependències municipals per a accedir als cursos. “Aula Mentor permet als usuaris seguir culturitzant-se i formant-se sobre els més variats àmbits, la qual cosa també facilita l’ampliació del currículum vitae i, en conseqüència, les possibilitats de trobar ocupació”, destaca l’alcalde, Toni González.

La formació de la ciutadania és essencial per a augmentar els seus coneixements i també per a ampliar les seues possibilitats d’inserció laboral. En el complex àmbit laboral existent en l’actualitat, el grau de formació dels candidats és essencial per als encarregats de la selecció de personal en les empreses i és el que en moltes ocasions acaba inclinant la balança cap a un o un altre aspirant al lloc en qüestió.

Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Almussafes desenvolupa durant l’any diferents iniciatives tendents a millorar la qualitat dels currículums vitae de les persones en cerca activa d’ocupació. A més d’organitzar directament diversos cursos en els quals s’explica als assistents assumptes relacionats amb les demandes trasllades per les companyies situades en l’entorn, el consistori s’adhereix a quantes iniciatives sorgeixen per a seguir reduint la taxa d’atur.

Un dels projectes en els quals es treballa a través del Departament de Joventut i de l’Agència de Desenvolupament Local del municipi és en Aula Mentor, un programa formatiu obert, flexible i dirigit a les persones adultes que desitgen ampliar les seues competències personals i professionals. Promoguda pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en col•laboració amb altres institucions públiques i privades tant nacionals com a internacionals, la proposta ofereix la possibilitat de seguir formant-se en els més variats àmbits per un mòdic preu i amb l’avantatge de poder gestionar el temps d’aprenentatge, atès que es tracta de contingut online al que s’accedeix a través d’Internet.

“Per tan sol 24 euros al mes és possible seguir formant-se pel simple plaer d’aprendre, però també per a seguir sumant punts en un hipotètic procés de selecció de treballadors. Per açò anime a la ciutadania almussafenya a inscriure’s en aquests cursos, recordant-los que poden fer ús de les instal•lacions municipals si no disposen de connexió a Internet o equip informàtic per a accedir als continguts”, ressalta el president de l’executiu i regidor d’Ocupació, Toni González.

Funcionament

Cada persona pot matricular-se en un o més cursos del catàleg, que està en permanent actualització. Així, en l’actualitat hi ha disponibles un total de 163 propostes diferents agrupades en 23 àrees, que inclouen aspectes com l’ofimàtica, la comptabilitat, la cultura general, la salut, els idiomes o l’educació. En la temporada 2017-2018 s’han incorporat nou novetats al programa. Concretament, es tracta de cursos dedicats al LibreOffice, les xarxes, els nous mitjans, l’administració de finques o l’IRPF, entre uns altres.

Tal com s’arreplega en el portal habilitat per l’Ajuntament d’Almussafes per a informar sobre la iniciativa (http://www.almussafes.es/es/page/juventud-aula-mentor), la durada dels cursos varia en funció del contingut, la disponibilitat i la dedicació dels alumnes, els qui han de realitzar un examen per a l’obtenció del corresponent certificat d’aprofitament. El tutor assignat realitza un seguiment i aconsella a l’alumne el millor moment per a sotmetre’s a aquesta prova final.

“Aula Mentor ens permet complementar l’oferta de cursos promoguts directament pel consistori perquè presenta un ventall molt extens de possibilitats que abasta especialitats com la gestió de comandes, el coaching i el lideratge personal, l’agricultura ecològica, el disseny 3D, els automatismes, el treball en equip o la comptabilitat”, explica González.