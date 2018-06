L’Ajuntament d’Almussafes cedeix un projector a l’associació ‘Som i estem’

Connect on Linked in

La regidora de Cultura, Teresa Iborra, ha realitzat el lliurament aquest matí en les instal·lacions de l’entitat, situades a Benifaió

Almussafes, a 21 de juny de 2018.La regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, Teresa Iborra, ha visitat hui dijous 21 de juny a les 12.30 hores, les instal·lacions de l’associació ‘Som i Estem’, situades a Benifaió, per a fer-los lliurament als seus integrants d’un projector. En 2017, la corporació municipal ja va donar un amplificador i un micròfon perquè l’entitat, que treballa amb persones discapacitades, algunes d’elles d’Almussafes, poguera realitzar les seues activitats amb major comoditat.

“Aquesta col·laboració s’emmarca dins del nostre suport a les entitats que treballen en el nostre poble i que no es redueix únicament a la concessió de subvencions, sinó que també inclou accions com la cessió de material de diferent tipus i l’assessorament constant per part dels tècnics municipals per a facilitar el desenvolupament dels seus objectius”, destaca l’edil.