L’Ajuntament d’Almussafes cedix un vehicle per a les urgències mèdiques del Centre de Salut

El consistori municipal autoritza l’ús del cotxe de propietat municipal per a agilitzar els servicis d’urgències que atenen els metges d’atenció primària

Almussafes, a 24 d’abril de 2018. L’executiu d’Almussafes continua desplegant accions tendents a la millora dels servicis sanitaris que es brinden en la localitat. L’última de les iniciatives completades ha sigut la cessió al centre ambulatori de la població d’un cotxe, en perfectes condicions d’ús, amb el que els metges d’atenció primària i el pediatre podran prestar les urgències vitals amb major rapidesa i eficiència. L’Ajuntament es responsabilitzarà del manteniment tècnic del vehicle, així com el cost del carburant i de l’assegurança del mateix.

El Centre de Salut d’Almussafes ja compta amb un vehicle propi per a atendre els servicis mèdics d’urgències vitals. Este mateix matí, s’ha formalitzat de manera oficial la iniciativa promoguda pel propi Ajuntament consistent en posada a disposició i autorització de la pròpia Alcaldia al personal metge del centre sanitari municipal de l’ús d’un vehicle de propietat municipal, fins a la data adscrit a la Policia Local, que es troba en perfectes condicions tècniques per a operar en els esmentats servicis d’atenció domiciliària per urgències.

La màxima autoritat municipal, Toni González i el regidor de Sanitat, Faustino Manzano, han fet entrega este mateix matí de les claus del vehicle, marca Ford Focus, al personal del Centre de Salut d’Almussafes que, a partir d’ara, té plena autorització per a desplaçar-se amb el mateix i sempre dins del terme municipal, davant dels requeriments que es generen en l’àmbit de les urgències, especialment de les crides “vitals”. “Estem plenament compromesos amb la millora dels servicis sanitaris que es presten en el nostre municipi i esta iniciativa, sens dubte, redundarà en un benefici directe a la nostra ciutadania, ja que les urgències es van a poder prestar amb major agilitat i eficiència, al no haver de dependre dels nostres agents policials per al desplaçament dels professionals metges”, afirma el president de l’executiu.

La directora metgessa d’Atenció Primària, la Dra. Lidia del Pino, i el director d’Infermeria d’Atenció Primària del Departament Sanitari de la Ribera, Ciprià Xavier Teodoro, han assistit a l’acte, que també ha comptat amb la presència del pediatre, dels quatre metges d’atenció primària i del personal d’infermeria del centre ambulatori.

El consistori municipal sufragarà els costos de l’assegurança i manteniment tècnic del vehicle cedit, que ja es troba estacionat en la zona d’aparcament enfront del Centre de Salut, a més de responsabilitzar-se del carburant necessari per a completar els distints trasllats fins a les vivendes dels pacients que requerisquen de l’esmentada atenció domiciliària d’urgència.