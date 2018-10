L’Ajuntament d’Almussafes col·labora en la carrera dels grans esportistes de la localitat

Connect on Linked in

El consistori municipal destina aquest 2018 més de 12.000 euros en ajudes a joves esportistes i esportistes d’alt rendiment



El passat divendres 26 d’octubre, es va dur a terme en la sala de plenaris la recepció oficial a les persones beneficiàries per aquestes subvencions

El passat divendres 26 d’octubre a la vesprada, la sala de plenaris de la casa consistorial d’Almussafes va acollir la recepció oficial als i les esportistes de la localitat que han rebut les beques impulsades per l’Ajuntament de la població per al foment de l’esport. En la present convocatòria, la Regidoria d’Esports ha concedit més de 12.000 euros en ajudes a 19 persones, sumant les dues línies de subvenció relacionades amb aquesta matèria, la que es dirigeix a joves esportistes i la que es destina a esportistes d’alt rendiment. Tant l’alcalde, Toni González, com l’edil d’Esports, Pau Bosch, els van felicitar pels mèrits aconseguits.

L’Ajuntament d’Almussafes continua al costat dels esportistes més destacats de la localitat. Un any més, el consistori municipal renova el seu compromís amb ells i elles destinant més de 12.000 euros de les arques públiques a col·laborar en les costoses despeses que requereix mantenir-se en un nivell alt en les competicions, moltes d’elles celebrades fora del territori espanyol.



“El talent, l’esforç i la tenacitat són seus, i han demostrat amb escreix tenir-los. Nosaltres el que fem és simplement oferir una ajuda amb la qual poder donar eixida a totes aquestes qualitats perquè seguisquen desenvolupant-les”, destaca el president de l’executiu, Toni González.



Per a escenificar aquesta col·laboració, la Regidoria d’Esports va convocar el passat divendres 26 d’octubre a la vesprada en la sala de plenaris de la casa consistorial a les 19 persones beneficiàries de les dues línies d’ajudes obertes per l’executiu local per a fomentar la pràctica de l’esport d’alt nivell, de les quals van poder acudir a la trobada un total de 9.



En l’apartat de joves esportistes han sigut becats enguany a Ruth Rodríguez Rodríguez (gimnàstica rítmica), Ángel Albuixech Pla (ciclisme), Adrián Magraner Selfa (kick boxing), David Climent Llorens (kick boxing), Elara Estévez García (kick boxing), Damián Asins García (kick boxing), Carmen Sebastià Bosch (gimnàstica rítmica), Ferran Rodrigo Folgado (tir amb arc), Marta Palyudzhyshyn Fedyk (gimnàstica rítmica), Aina Vela Bosch (gimnàstica rítmica) i Claudia Palau Moreno (gimnàstica rítmica).



Quant als i les esportistes d’alt rendiment, s’han concedit ajudes a Lluís de la Vega Herrero (pilota valenciana), Aarón Polanco Muñoz (motociclisme), Teresa Garulo Romaguera (gimnàstica rítmica), Sandra Vayà Gordillo (gimnàstica rítmica), María del Mar Martínez Sansaloni (gimnàstica rítmica), Laura Méndez Esquer (atletisme), Nerea López Sanchis (tir amb arc) i María Di Girolamo Martí (gimnàstica rítmica).



El regidor d’Esports, Pau Bosch, qui va felicitar durant la trobada a tots i totes pels èxits aconseguits al llarg de les seues trajectòries, posa en relleu “la varietat d’esports en els quals destaca la nostra ciutadania, que abasta disciplines molt dispars” i també el fet que moltes de les persones beneficiàries són “grans conegudes perquè ja van rebre beques en convocatòries anteriors el que demostra, d’una banda, que no es tracta de talents passatgers i, per un altra, que l’Ajuntament els acompanya en el seu camí i no solament de manera puntual, convençut que és important premiar l’esforç”.