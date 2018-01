L’Ajuntament d’Almussafes contracta a 17 desempleats a través dels plans d’ocupació del SERVEF

Connect on Linked in

Des del passat 17 de desembre, els operaris executen projectes de neteja, jardineria i construcció en les vies públiques del municipi

EMCORD i EMCORP fomenten la creació d’ocupació entre els col•lectius de parats de llarga duració i majors de 30 anys, respectivament

La Generalitat Valenciana invertix 172.153,25 euros per a la posada en funcionament d’ambdós plans, la tercera major xifra de tota la província, un import que es complementa amb els 43.000 euros que sufraga el consistori municipal

Almussafes, a 18 de gener de 2018. Hui, dijous 18 de gener, l’alcalde d’Almussafes, Toni González, s’ha reunit amb els dèsset treballadors dels plans d’ocupació que el SERVEF, en col•laboració amb l’Ajuntament de la localitat, va posar en marxa el passat 17 de desembre. Els desempleats seleccionats per a participar en els programes EMCORD i EMCORP, dirigits a facilitar la inserció laboral dels parats de llarga duració i dels majors de 30 anys, estan disfrutant d’un contracte de treball de 6 mesos a jornada completa. El Servici Valencià d’Ocupació i Formació ha destinat a este projecte a Almussafes un total de 172.153,25 euros i l’administració local altres 43.000 euros.

Dos de les apostes més fortes de l’Ajuntament d’Almussafes en matèria de treball implementades recentment per la Regidoria d’Ocupació del consistori municipal han sigut les impulsades pel Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF).

Els plans d’ocupació EMCORD i EMCORP, en els que la Generalitat Valenciana invertix 172.153,25 euros i l’Ajuntament 43.000 euros, han permés la contractació d’un total de 17 persones durant sis mesos a jornada completa per a desenrotllar diverses tasques complementàrias als projectes que el passat any van completar els operaris dels Plans d’Ocupació Locals (POL), una iniciativa impulsada directament per part de l’administració almussafense. Esta inversió per part del SERVEF suposa la tercera subvenció més alta de tota la província de València.

Les persones seleccionades per a participar en EMCORD i EMCORP, programes destinats a la inserció laboral dels parats de llarga duració i dels majors de 30 anys, respectivament, van començar a treballar en els llocs assignats el passat 17 de desembre i hui, 18 de gener, han sigut rebuts per l’alcalde i Regidor d’Ocupació, Toni González, el qual els ha donat les gràcies per la seua entrega, els ha animat a continuar treballant amb el mateix afany i els ha recordat l’important que resulta la seua labor per a la millora dels espais públics del terme municipal de la localitat.

“Confiem en que estos dos plans, dirigits a dos dels col•lectius amb més dificultats per a trobar ocupació, contribuïsquen a millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania, a més de suposar un important al•licient per a continuar reduint la nostra taxa de desocupació”, destaca el president de l’executiu.

Huit dels parats de llarga duració s’estan encarregant de cobrir intervencions en qualitat de peons de neteja, sis dediquen la seua jornada laboral a la millora de la jardineria i un altre executa treballs com a peó d’obra. Per la seua banda, els dos integrants del programa dirigit a majors de 30 anys s’han incorporat a la brigada municipal com a oficial de segona de la construcció i com a peó d’obra.