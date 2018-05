L’Ajuntament d’Almussafes contractarà a 10 desempleats a través del Programa de Foment de l’Ocupació Agrària

Connect on Linked in

Els operaris s’incorporaran a finals de juliol i dedicaran tot un mes a projectes de manteniment del terme municipal

El consistori municipal sufragarà amb 21.000 euros la posada en marxa d’este nou pla d’ocupació en la localitat

Almussafes, a 31 de maig de 2018. Un any més, l’Ajuntament d’Almussafes s’ha adherit al Programa de Foment de l’Ocupació Agrària impulsat pel Servici Públic d’Ocupació Estatal, SEPE, que este organisme promou amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i garantir als treballadors desempleats del règim agrari un complement de renda durant el període no coincident amb la campanya agrícola. Els huit peons i dos oficials agraris que resulten beneficiaris de l’oferta, el procés de selecció dels quals ja s’ha iniciat, seran contractats des de finals de juliol i fins a finals d’agost per a desenrotllar un paquet d’intervencions en diferents localitzacions del terme municipal. Com en les anteriors edicions, el consistori municipal invertirà en el pla 21.000 € mentres que el Servici Públic d’Ocupació Estatal aportarà els restants 20.065 €.

Un total de 10 almussafenys en situació de desocupació participaran este estiu en una nova edició del Programa de Foment de l’Ocupació Agrària impulsat pel Servici Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), amb el qual el govern i les corporacions municipals busquen pal·liar la desocupació agrícola estacional.

Els requisits per a accedir a l’oferta, per a la qual els interessats poden presentar la seua candidatura fins al pròxim 8 de juny en l’Agència de Desenrotllament Local d’Almussafes, exigixen als aspirants estar inscrits en el Servici Valencià d’Ocupació i Formació com a desempleats del Sistema Especial Agrari integrat en el Règim General de la Seguretat Social, acreditar la condició de treballadors agraris i evidenciar que almenys un mes de què acrediten estar d’alta en este pla està inclòs dins dels sis mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Superades estes exigències i remeses les diferents candidatures al SEPE, els candidats seran valorats per una comissió de baremació en base uns criteris de selecció en què es tenen en compte elements com l’adequació al lloc, les responsabilitats familiars, el període de permanència com a demandant d’ocupació o el no haver sigut contractat en este programa en 2017.

Des de finals de juliol i fins a finals d’agost, els dos oficials i els huit peons agraris seleccionats executaran dos projectes consistents en el desbrossament de camins i ponts i en l’execució d’unes obres de consolidació del límit del Camí Fondo. Per a la posada en marxa del programa, pressupostat en 41.065 €, l’Ajuntament d’Almussafes ha rebut una subvenció per part del SEPE de 20.065€ €, que se sumarà a la inversió amb fons municipals dels 21.000€ restants necessaris per a portar avant este nou pla d’ocupació.

A més de brindar una ocupació durant un mes, esta iniciativa possibilita l’ampliació del currículum dels treballadors augmentant l’experiència i amb això l’ocupabilitat, així com la millora de la seua qualificació professional, tenint en compte els coneixements teoricopràctics que adquirixen per a l’execució de les obres.

“És necessari recolzar estos plans especials d’ocupació perquè suposen un gran alleugeriment per als treballadors del sector agrícola i les seues famílies fóra de les èpoques d’arreplega de les collites en els camps i perquè al seu torn constituïxen una oportunitat per a reforçar tasques que han de dur-se a terme periòdicament en el terme municipal”, afirma l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González.