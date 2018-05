L’Ajuntament d’Almussafes convida als joves a viure l’estiu amb les seues activitats

Connect on Linked in

El consistori municipal publica les bases per a participar en el campament i en l’escola d’estiu 2018, les inscripcions de les quals començaran el 28 de maig

Els joves inscrits en l’escola d’estiu elaboraran durant el mes de juliol un decàleg de la infància per a una ciutat igualitària

El campament de multiaventura, que es desenvoluparà de l’1 al 15 d’agost, inclourà la pràctica de nombrosos esports aquàtics

Almussafes, a 24 de maig de 2018. El pròxim dilluns 28 de maig s’obriran les inscripcions per a participar en l’Escola d’Estiu i el Campament Multiaventura 2018, les dues activitats organitzades per l’Ajuntament d’Almussafes dins del seu programa dirigit a la infància i l’adolescència per a aquesta època de l’any i que porta per títol ‘Viu l’Estiu’. “La Regidoria de Joventut aposta novament per aquestes dues iniciatives perquè el col•lectiu de menors dispose d’una alternativa d’oci per a la temporada estiuenca i, com hem fet fins ara, la campanya arriba carregada de diversió, esport, cultura i aprenentatge”, informa l’edil delegada de Joventut, Davinia Calatayud.

Amb el final del curs escolar, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Almussafes arranca una vegada més el procés per a posar en marxa les dues activitats estrela de l’estiu per a la infància i l’adolescència almussafenya: el campament multiaventura i l’escola d’estiu. “Aquesta època de l’any ha de ser sinònim d’oci i diversió per als més xicotets i des del consistori municipal plantegem dues propostes que els joves reben sempre amb molta il•lusió i en la qual sempre intentem que incorporen un vessant cultural perquè aqueixa diversió supose, a més, un aprenentatge”, destaca la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.

En tots dos casos, les inscripcions es realitzaran del 28 de maig a l’1 de juny per als empadronats a Almussafes i del 31 de maig a l’1 de juny per als no empadronats a Almussafes però matriculats en els CEIP Almassaf i Pontet i l’IES, sempre dins de l’horari d’obertura del Centre d’Informació Juvenil i del Pavelló Poliesportiu Municipal, llocs en els quals poden lliurar-se emplenats els formularis. Una vegada acceptada la preinscripció és quan ha de realitzar-se el pagament, en el qual el consistori aplica diversos descomptes per carnet jove, germans i aturats.

Escola d’Estiu 2018

Tal com va ocórrer en l’edició de 2017, els continguts de l’Escola d’Estiu 2018 es treballaran a través d’un Projecte d’Aprenentatge Servei (APS) en el qual els participants aprenen mentre actuen davant unes necessitats reals amb la finalitat de millorar la societat. D’aquesta forma, els monitors plantejaran als menors la creació d’un decàleg de la infància per a una Ciutat Igualitària, “una qüestió que ens permetrà involucrar als xiquets i xiquetes en la necessitat de fomentar la igualtat de gènere, atès que els empoderem perquè siguen protagonistes d’aquest canvi de mentalitat en el qual promovem l’ús del llenguatge no sexista, l’eliminació de prejudicis i estereotips, així com la pràctica de valors democràtics”, explica Calatayud, també edil de Polítiques d’Igualtat.

L’Escola d’Estiu, que porta per lema ‘Fem un pas’ i es durà a terme en les diferents instal•lacions esportives municipals, es desenvoluparà tots els dies de dilluns a dissabte des del 25 de juny fins al 31 de juliol de 9.30 a 13.30 hores, sent festius els dies 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22 i 29 de juliol. L’Ajuntament donarà la possibilitat a les famílies de deixar als xiquets i xiquetes a les 9 hores i d’arreplegar-los fins a les 14 hores. Tal com s’indica en les bases, podran inscriure’s en l’escola els joves de 4 a 17 anys empadronats a Almussafes almenys un any i els alumnes matriculats en els CEIP Almassaf i Pontet i en l’IES Almussafes i per a explicar tota la informació relativa a la mateixa se celebrarà una reunió de pares, mares i tutors el pròxim dimecres 20 de juny a les 17.30 hores en el Centre Cultural.

Campament Multiaventura 2018

En el tram final de l’estiu arribarà l’activitat estela de ‘Viu l’Estiu’, el campament multiaventura. Dirigit als joves d’entre 7 i 17 anys, tant a empadronats en el municipi com als matriculats en els centres educatius de la població, la iniciativa proposa als més atrevits dues setmanes repletes de l’esport més refrescant i amb el qual generaran abundant adrenalina. Així, de l’1 al 15 d’agost, i en un lloc encara per confirmar, els joves inscrits gaudiran d’activitats aquàtiques com el caiac, la canoa o la zodiac, i d’altres en terra com el rocòdrom, els ponts penjants, la tirolina, el tir amb arc i les gimcanes. A més, desenvoluparan la seua creativitat amb diferents tallers manuals i coneixeran l’entorn més proper gràcies a les visites culturals que es realitzaran per la zona, i en les quals tindran un pes destacat les rutes per la naturalesa.

Els interessats a participar en el campament d’estiu podran ampliar la informació relativa al mateix en la reunió informativa que se celebrarà el pròxim dimecres 27 de juny a les 17.30 hores en el Centre Cultural, on els tècnics municipals donaran tots els detalls per a realitzar correctament les inscripcions i resoldran els dubtes dels familiars.

Els formularis d’inscripció, tant per al campament com per a l’escola d’estiu, es podran sol•licitar en el Centre d’Informació Juvenil, en el Pavelló Poliesportiu Municipal, en el Centre Cultural i en l’Ajuntament, i poden descarregar-se també en la pàgina web www.almussafes.es.