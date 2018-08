L’Ajuntament d’Almussafes convoca el III Concurs de Cartells sobre el ‘9 d’Octubre’

Connect on Linked in

El consistori organitza, en col•laboració amb l’Associació Cultural ‘Pintura i Pinzell’, la tercera edició d’aquesta iniciativa artística

Les obres podran presentar-se en el Centre Cultural durant el seu horari d’atenció fins al pròxim 18 de setembre

Almussafes, a 22 d’agost de 2018. El III Concurs de Cartells sobre el ‘9 d’Octubre’ impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes en col•laboració amb l’Associació Cultural ‘Pintura i Pinzell’ ja està en marxa. Les obres podran presentar-se en el Centre Cultural fins al pròxim 18 de setembre en l’horari d’atenció de la infraestructura. Les bases, que poden consultar-se en el portar municipal www.almussafes.es, arrepleguen la normativa que regeix la convocatòria. Novament s’han establit dues categories, la infantil i la d’adults, amb premis de 50 i 100 euros per al millor treball de cadascuna d’elles, respectivament. A més, l’obra guanyadora de la categoria adults il•lustrarà la programació que prepara la Regidoria de Cultura per a commemorar la festa dels valencians.

Els actes per a commemorar a Almussafes la festa dels valencians del pròxim 9 d’octubre tornaran a comptar amb la col•laboració del teixit associatiu de la localitat. En aquests moments, la Regidoria de Cultura està preparant el conjunt d’activitats que es duran a terme tant aqueixa jornada com en els dies previs. “No faltaran en el programa les iniciatives més destacades, com la lectura pública en la qual homenatgem als autors més rellevants de la literatura en valencià o el Sopar Estellés, en el qual posem veu a alguns dels textos dels nostres poetes”, ressalta la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

Un any més, i tal com realitza l’actual equip de govern des de l’inici de la present legislatura, l’Ajuntament d’Almussafes convoca al costat de l’Associació Cultural ‘Pintura i Pinzell’ el concurs de cartells sobre el ‘9 d’Octubre’. L’objectiu és promoure la creativitat de la ciutadania i involucrar-la en el procés d’organització dels actes d’aquesta festivitat plenament arrelada a la cultura i les tradicions de la Comunitat Valenciana. Les bases, que poden consultar-se ja en la pàgina web del municipi, www.almussafes.es, arrepleguen tota la informació sobre el certamen.

“Tornem a convocar aquest concurs perquè ha funcionat molt bé aquests últims anys i de la mateixa forma que des de l’executiu municipal donem veu a la ciutadania perquè aporten la seua opinió sobre diferents temes volem que siguen protagonistes també a nivell comunicatiu”, assenyala l’edil. “No ens cansem de repetir que a Almussafes tenim molt talent, com s’ha demostrat recentment amb l’acció de ‘street art’ que ‘Pintura i Pinzell’ ha desenvolupat en el passatge que uneix el parc del Sagrari amb el carrer Major, i la nostra intenció és seguir en la mateixa línia”, assegura.

Podrà participar en el mateix tota persona física que ho desitge, tenint en compte que es contemplen dues categories, una infantil fins a 16 anys i una adulta a partir dels 17, i cada persona podrà presentar un màxim de 3 dissenys. El jurat, que estarà integrat per membres de l’Ajuntament i de l’associació ‘Pintura i Pinzell’, concedirà un premi per cadascuna de les categories. Concretament, lliurarà 50 euros al millor treball infantil i 100 euros a la millor creació realitzada per adults. A més, el cartell guanyador de la categoria adults serà el que s’utilitzarà per a anunciar la festivitat. Finalment, tots els dissenys presentats a concurs formaran part d’una exposició que s’inaugurarà dins dels actes programats per a la commemoració.

Tal com s’arreplega en les bases, les obres hauran de presentar-se en la consergeria del Centre Cultural en horari de 10 a 20 hores fins al pròxim 18 de setembre. Hauran de lliurar-se sense signar i en un sobre tancat, en l’interior del qual constaran en un altre sobre tancat les dades personals de l’autor o autora, el nom complet, el DNI o equivalent, el telèfon, l’adreça i l’edat. Finalment, en l’exterior del sobre gran haurà de constar el títol ‘III Concurs de Cartells 9 d’Octubre’ i la categoria en la qual es participe. El jurat es reunirà el 21 de setembre per a examinar els treballs i el lliurament de guardons es durà a terme el pròxim divendres 5 d’octubre durant el Sopar Estellés.