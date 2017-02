L’Ajuntament d’Almussafes convoca la XXI edició del certamen literari ‘Marc Granell’

L’any passat, el concurs poètic va reunir un total de 53 col·leccions poètiques inèdites en el seu vintè aniversari

Els autors premiats en cadascuna de les modalitats rebran un premi de 1.200 euros, a més de la publicació dels seus poemaris

Almussafes, a 17 de febrer del 2017. El consistori municipal, a través de la seua regidoria de Cultura, acaba de publicar les bases de la XXI edició del popular concurs poètic, que l’any passat va complir les seues dos dècades d’història a la localitat. Es tracta d’una proposta literària de caràcter nacional i internacional arrelada a Almussafes que, en l’anterior convocatòria, va reunir un total de 53 obres d’excel·lent nivell. El termini de presentació dels originals finalitzarà el pròxim 20 de març i l’entrega dels guardons se celebrarà el 28 d’abril durant l’acte de clausura de la Setmana del Llibre.

La poesia s’ha consolidat a Almussafes de la mà del concurs poètic ‘Marc Granell’. Una primavera més, l’ajuntament ha convocat el certamen, una de les cites literàries més esperades i reconegudes dins de l’àmbit de la poesia valenciana. Amb vint-i-un anys de trajectòria, el ‘Marc Granell’ és un projecte cultural clau en l’agenda d’activitats proposades per la regidoria responsable.

Segons les bases fixades per a esta nova edició, podran participar tots els treballs poètics inèdits que no hagen sigut premiats ni publicats amb anterioritat. Així mateix, s’establiran dos guardons, amb una dotació econòmica de 1.200 euros per a cada modalitat: un per al millor original presentat en valencià i un altre per al millor en castellà. El concurs, que any rere any aconseguix una gran quantitat de poemaris en ambdós llengües, va reunir 53 creacions d’altíssima qualitat literària en 2016.

Les autores vencedores en la passada edició, Inma Máñez i Mar Busquets, també van rebre la confirmació que, igual que en esta convocatòria, obtindran 20 exemplars de la seua obra i els seus poemes seran editats per Edicions 96 dins de la col·lecció Racef, que arreplega els versos de tots els guanyadors.

El foment d’este gènere literari, que segons l’edil de Cultura, Teresa Iborra, “encara no compta amb el prestigi i el reconeixement social que deuria”, continua sent un compromís vital per a l’Ajuntament d’Almussafes. “La literatura i els seus distints gèneres han deixat un llegat molt important en el nostre territori al llarg dels segles i és la nostra obligació continuar-lo”, assenyala.

Un jurat, presidit per la pròpia regidora de Cultura i integrat per Marc Granell, Carles Mulet (en representació d’Edicions 96) i Berna Blanch (del Grup Poètic Argila de l’Aire) examinarà i valorarà la totalitat de les col·leccions presentades. El veredicte es farà públic en l’acte d’entrega de premis, que se celebrarà el 28 d’abril a les 22.30 hores en el Centre Cultural de la localitat.

Les obres, que hauran de donar-se per triplicat, enquadernades o cosides, mecanografiades a doble espai i per una cara, es faran arribar fins al pròxim 20 de març a la Biblioteca Pública Municipal. Tal com establixen les bases de la convocatòria, l’extensió màxima dels treballs, amb una temàtica, mètrica i rima lliures, no podrà superar els dos-cents versos