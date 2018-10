L’Ajuntament d’Almussafes denúncia els continus talls de llum en la població

Print This Post

Són més de 12 vies públiques, amb vivendes particulars i establiments comercials, les que estan afectades per problemes amb el subministrament elèctric des de fa mesos

A més de demanar responsabilitats a Iberdrola, el consistori municipal aprovarà una moció, que elevarà a la Conselleria d’Indústria

Encara que el servici de subministrament elèctric no és una competència municipal, els reiterats talls i microtalls en la línia que estan patint, des de fa mesos, centenars de veïns i veïnes d’Almussafes, principalment els que residixen en la part oest del nucli urbà, han obligat a l’Ajuntament d’Almussafes a prendre cartes en l’assumpte. De fet, s’estan realitzant gestions amb els servicis de manteniment de la companyia que encara no han donat els fruits esperats, per la qual cosa des de l’executiu local continuaran defenent els drets de la ciutadania i es va a elevar queixa formal a la pròpia administració autonòmica.

“Este mateix matí, sobre les 8.45 hores, s’han produït 5 microtalls de llum en tan sols dos minuts, una situació lamentable que desgraciadament s’està patint de manera repetitiva i reiterada en moltes llars i també establiments comercials, principalment en les vies públiques localitzades en el sector oest de la nostra localitat”, explica l’alcalde, Toni González.

És responsabilitat de l’empresa subministradora, Iberdrola, oferir un servici de qualitat i solucionar els problemes en el subministrament, atés que les incidències detectades estan afectant molt negativament a la ciutadania d’Almussafes, no sols pel que fa a la qualitat de vida en els seus llars, sinó també al cost econòmic que els pot arribar a generar als gerents dels diferents comerços emplaçats en la zona d’afectació.

“El nostre compromís està amb la defensa dels drets dels nostres ciutadans i ciutadanes, per la qual cosa exercirem totes les accions legals al nostre abast davant de la pròpia companyia subministradora, a més de traslladar la denúncia de l’ineficaç servici de subministrament elèctric davant de la Conselleria d’Indústria”, afig el primer edil. De fet, en el pròxim ple ordinari, s’aprovarà una moció amb informació detallada sobre esta qüestió.