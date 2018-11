L’Ajuntament d’Almussafes denúncia davant d’Indústria el deficient servici de subministrament elèctric

Connect on Linked in

La moció es va aprovar per unanimitat dels grups en la sessió plenària celebrada ahir dijous 8 de novembre

L’executiu local ja ha requerit a Iberdrola para que aporte llistat amb les incidències produïdes en els últims mesos perquè les persones afectades puguen presentar reclamacions

Tal com va avançar la passada setmana, l’Ajuntament d’Almussafes no cessarà fins que la companyia Iberdrola oferisca a Almussafes un subministrament elèctric eficient i de qualitat. En este sentit, en el ple celebrat ahir dijous, es va aprovar la moció que posa de manifest el deficient servici que està oferint la companyia subministradora des de fa mesos i que està afectant una gran quantitat de vies públiques de la població, principalment les situades en la zona oest del nucli urbà.

L’acord, que s’elevarà a la Conselleria d’Indústria, també insta a l’empresa responsable del servici a solucionar amb agilitat i de forma definitiva les incidències en el subministrament elèctric, a més de requerir-li que aporte registre dels talls en la línia detectats, amb l’objecte que la ciutadania afectada puga presentar reclamacions pels perjuís ocasionats en els seus llars o establiments comercials, gestió en què col·laborarà el propi ajuntament.

Els reiterats talls i microtalls de llum que patixen una gran quantitat de veïns i veïnes d’Almussafes des de fa temps, i amb una periodicitat que s’ha anat agreujant en els últims mesos, ha provocat situacions negatives no sols en els negocis emplaçats en la zona del nucli urbà majorment afectada, concretament la part oest, sinó també en vivendes particulars i garatges.

Ascensors que deixen de funcionar per incidències provocades pels continus talls en la línia i les pujades i baixades de la potència elèctrica, persones que arriben tard al treball per no poder obrir el garatge comunitari per a traure el seu vehicle o electrodomèstics danyats sense haver esgotat la seua vida útil són algunes de les situacions que es repetixen últimament en la població d’Almussafes com a conseqüència del deficient servici de subministrament elèctric que oferix la companyia Iberdrola a centenars de veïns i veïnes.

“És responsabilitat de l’empresa subministradora oferir un servici eficaç i eficient i solucionar els problemes en el subministrament, atés que esta problemàtica està afectant molt negativament a la ciutadania d’Almussafes, des del punt de vista econòmic i també social”, destaca l’alcalde, Toni González.

Per això i a pesar de no tractar-se d’una competència municipal, des de l’executiu local han pres cartes en l’assumpte i han dut a terme gestions directes amb els servicis tècnics de manteniment d’Iberdrola, als que han donat trasllat del malestar del veïnat, reclamat solucions i instat a presentar informe detallat de totes les incidències dels talls de subministrament elèctric registrades i de les accions que l’empresa està duent a terme per a la millora d’este servici “que és fonamental per al nostre poble”.

Així mateix, ja han aprovat una moció de denúncia del deficient servici prestat, que traslladaran a la Conselleria d’Indústria, a més d’instar a la companyia subministradora para que aporte de manera ràpida i efectiva una solució definitiva a esta problemàtica col·lectiva.

“Continuarem contribuint a posar fi a esta lamentable situació, defenent els drets dels nostres veïns i veïnes, a més de col·laborar directament amb la ciutadania afectada pel que es referix a la gestió de les reclamacions per les incidències produïdes”, qüestió que també s’arreplega en el document de queixa formal de l’ineficaç servici aprovat pel ple, ahir dijous 8 de novembre.