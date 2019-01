L’Ajuntament d’Almussafes destina 55.000 euros a les Ajudes Bebé

Connect on Linked in

El consistori manté la quantitat dedicada a aquesta partida, de la qual en 2018 es van beneficiar 38 nounats

La subvenció, aprovada ahir per la Junta de Govern Local, permet fer front a les primeres despeses derivades del naixement o adopció

Les famílies almussafenyes que hagen tingut un bebé, tant de forma natural com mitjançant l’adopció, podran sol·licitar en breu les Ajudes Bebé impulsades per l’Ajuntament d’Almussafes a través del Departament de Benestar Social. Per a aquest 2019, el consistori municipal manté els 55.000 euros pressupostats en 2018, any en què es van acollir a aquest programa 38 famílies, que van sumar una subvenció total de 17.049,06 euros. Per cada xiquet o xiqueta es concediran entre 400 i 600 euros, depenent de la renda per càpita de la unitat familiar, i totes les quantitats hauran de justificar-se amb compres de productes dedicats al bebé realitzades en comerços locals. Tota la informació sobre aquest programa està recollida en les bases d’aquest, que podran consultar-se en la web www.almussafessubvencions.es, després de la seua publicació al BOP.

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes manté la seua aposta per alleugerir la càrrega econòmica que suposa incorporar a la família un bebé nounat o en adopció. “Les despeses s’incrementen notablement quan creix la família i no tothom pot permetre’s determinades compres que, no obstant això, són imprescindibles per a la criança. Per això hem volgut continuar oferint aquestes subvencions”, explica el regidor de Serveis Socials, Faustino Manzano.

Aquest 2019 el consistori municipal destinarà 55.000 euros a aquesta qüestió, la mateixa quantitat que es va reservar en 2018 per a fer front a aquesta partida, quan es van concedir 38 ajudes per un total de 17.049,06 euros subvencionats. Cal destacar que l’any passat, quan l’executiu local va crear aquestes ajudes, les bases es van publicar a mitjan any, per la qual cosa en aquesta edició, en la qual el programa ja està consolidat i abasta més temps, el consistori espera rebre un major nombre de peticions.

Les persones interessades a adherir-se a aquest programa ja poden fer-lo, atés que la Junta de Govern Local va aprovar les bases que regulen el seu funcionament per a la present edició en la reunió que l’organisme va celebrar ahir, dilluns 21 de gener, i només queda la publicació de les mateixes en el Butlletí Oficial de la Província de València perquè puguen presentar-se les sol·licituds.

Podran obtindre aquestes Ajudes Bebé les famílies d’Almussafes que tinguen un fill o filla nounat/a i estiguen empadronades i amb residència efectiva en el municipi almenys un any abans del naixement o adopció. La subvenció serà de com a mínim 400 euros i com a màxim de 600 euros per bebé, segons la renda per càpita de la unitat familiar i l’ajuda haurà d’utilitzar-se, estrictament, en productes i efectes que satisfacen les necessitats del xiquet o xiqueta. Així, seran subvencionables productes d’alimentació, higiene, roba o salut que hagen sigut adquirits exclusivament en els comerços locals.

Les ajudes es faran efectives per mitjà de transferència bancària, prèvia presentació de la sol·licitud i la justificació de les despeses mitjançant factures/tiquets de les compres, en les quals es mostre el concepte, l’import total amb l’IVA inclòs i el comerç on ha sigut adquirit el producte degudament identificat. En total, l’import ha de ser igual o superior a 600 euros, tenint en compte que la quantitat total subvencionada serà com a màxim d’aquesta quantitat, i sempre en funció de la renda familiar.

La presentació de les instàncies per a accedir a aquestes Ajudes Bebé, les bases de les quals es podran consultar en la pàgina web www.almussafessubvencions.es, podrà realitzar-se fins als vuit mesos des del naixement o adopció. Per a més informació, les persones interessades poden posar-se en contacte amb el Departament de Benestar Social, per telèfon o en les oficines de l’àrea, situades en la planta baixa del Centre de Salut.