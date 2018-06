L’Ajuntament d’Almussafes executarà 12 projectes amb el superàvit de 2017

Connect on Linked in

L’executiu destinarà 1,8 milions d’euros a inversions financerament sostenibles

La segona fase de reforma de les piscines, la construcció del nou camp de futbol i substitució de la gespa artificial de l’anterior i la rehabilitació de la planta baixa de la Casa Ayora són les tres principals intervencions aprovades

Almussafes, 1 de juny de 2018. L’Ajuntament d’Almussafes ha inaugurat el mes de juny amb una sessió plenària extraordinària, celebrada este mateix matí, en la que s’ha aprovat la proposta de concessió de crèdits extraordinaris per a la realització de les

inversions financerament sostenibles que l’administració local executarà durant els exercicis 2018 i 2019 amb el superàvi acumulat del passat any.

En termes decomptabilitat, el romanent obtingut ascendix a la quantia de 2,3 milions d’euros i ja que hi ha marge suficient per a complir amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària durant ambdós exercicis, l’executiu local ha determinat executar un paquet de dotze projectes urbanístics, amb una vida útil superior a cinc anys i amb una inversió global de 1.850.310 euros.

Entre les actuacions de major envergadura destaquen l’execució de la segona fase de reforma de les piscines municipals, la construcció del nou camp de futbol i renovació de la gespa de l’actual i la primera fase de rehabilitació de l’edifici senyorial de

propietat municipal: la Casa Ayora. Així mateix, entre les intervencions financerament sostenibles triades pel govern municipal es registren les obres d’accessibilitat del nucli urbà, la reforma del Parc Central i la substitució d’un nou paquet de lluminàries per

tecnologia Led.

L’Ajuntament d’Almussafes va liquidar els comptes generals del passat any 2017 amb un excedent pressupostari de 2,3 milions d’euros, a més de complir amb tots els paràmetres regulats en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Com a conseqüència d’este escenari sanejat a nivell pressupostari, l’executiu local pot destinar un important percentatge de l’esmentat superàvit a un nou paquet de projectes d’inversió financerament sostenibles, en concret, 1,8 milions d’euros, que es podran executar durant el present exercici i el següent.

Precisament en el ple celebrat este mateix matí, s’ha donat llum verda al finançament d’un total de dotze intervencions urbanístiques amb el romanent líquid de tresoreria per a gastos generals resultant de la liquidació de l’exercici de 2017. Segons el regidor d’Urbanisme, Andrés López, “l’elecció d’estos dotze projectes està basada en l’estudi de les peticions ciutadanes

traslladades per part dels diferents agents socials, per la qual cosa apostem per donar resposta a l’interés general per mitjà de la participació ciutadana”.

Dotze Inversions sostenibles

El consistori d’Almussafes invertirà un total de 210.000 euros en una actuació urbanística que el president de l’executiu, Toni González, qualifica d’urgent i prioritària, “atés que és necessari actuar en la Casa Ayora, en concret en la rehabilitació de la planta baixa d’este edifici senyorial de propietat municipal, emplaçat en el carrer Major”. A este import, se li sumaran els 300.000

euros de subvenció de la Generalitat Valenciana.

L’ajuntament també ha pressupostat 445.185 euros per a la construcció d’un altre camp de futbol i per a procedir a la substitució de la gespa artificial del camp oficial actual, que ha patit un clar deteriorament per l’ús. A la continuïtat del Pla d’Accessibilitat d’Almussafes es van a destinar altres 50.000 euros del superàvit i a la repavimentació de la Pista de Cotxes Teledirigits altres 12.000 euros.

La major quantia d’inversió, 832.000 euros, es va a invertir en la segona fase d’intervenció prevista per a les piscines municipals. “En esta ocasió, l’actuació urbanística es focalitzarà en les obres de remodelació de la piscina mitjana, així com en una sèrie d’actuacions en zones comuns del recinte”, destaca Toni González.

Una altra de les inversions financerament sostenibles aprovada és l’obra de reforma del Parc Central, pressupostada en 70.000 euros, a la que se sumarà el projecte de reforma de la segona planta de l’edifici d’Urbanisme, que es finançarà amb 60.000 euros; l’execució de la segona fase de la substitució parcial de lluminàries en tecnologia Led, amb una inversió de

70.000 euros; i la modificació dels vestuaris i les consultes del Centre de Salut, per import de 30.000 euros.

L’açò de l’import del superàvit es destinarà a l’asfaltat del camí de servici que es troba en el marge dret de la CV-42, a la reforma d’una altra de les antigues cases “Dels Mestres” i a l’asfaltat de carrers del nucli urbà, projectes pressupostats en 21.500 euros, 15.000 euros i 34.625 euros, respectivament.