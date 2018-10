L’Ajuntament d’Almussafes impulsa un curs sobre salut per a tècnics de l’administració local i associacions

Connect on Linked in

El projecte, de 15 hores de durada, pretén capacitar en aquest àmbit a les persones participants per a actuar de manera conjunyeix

La iniciativa, finançada per la Conselleria de Sanitat Universal, se suma a la resta d’accions municipals en matèria de salut

Des del passat dilluns 15 d’octubre i fins al pròxim 14 de novembre, un total de 20 persones estan participant en el curs “Almussafes saludable: juntes i junts per la salut i el benestar”, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de la localitat i finançada gràcies a una subvenció de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en la qual tècnics municipals i representants d’associacions estan aprenent qüestions relacionades amb aquest àmbit per a poder participar de forma activa en la presa de decisions al voltant de la promoció de la salut física, social i emocional en el municipi. “De res serveix que des de la corporació municipal impulsem polítiques de prevenció si no comptem amb l’opinió de la ciutadania, açò ha de ser un camí compartit i les entitats cíviques així ho han entès també des del principi”, assegura el regidor de Sanitat i Benestar Social, Faustino Manzano.

El Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes continua desplegant la seua estratègia per al desenvolupament del IV Pla de Salut 2016-2020 aprovat per la Generalitat Valenciana i al que el consistori de la localitat es va adherir el passat mes de maig. Amb la meta de seguir promovent la salut en l’àmbit municipal i proporcionar coneixements, actituds i habilitats bàsiques per a participar de forma activa, prendre decisions i actuar de forma conjunta per a promoure la salut física, social i emocional, la Regidoria de Sanitat acaba de posar en marxa un curs denominat “Almussafes saludable: juntes i junts per la salut i el benestar”.

“Amb aquest taller estem dotant a les persones assistents de les competències bàsiques per a poder afrontar amb èxit la seua labor en la Mesa Intersectorial, que pretén iniciar un treball sostenible en el temps que permeta elaborar un diagnòstic participatiu de les necessitats i prioritats en matèria de salut”, ressalta el regidor de Sanitat i Benestar Social, Faustino Manzano. Tal com assenyala l’edil, “en l’avaluació final del curs s’establiran les línies a seguir a curt i mitjà termini per a avançar cap a un model que facilite la creació d’estructures sòlides per a continuar treballant de manera col·laborativa. De res serveix que des de la corporació municipal impulsem polítiques de prevenció si no comptem amb l’opinió de la ciutadania, açò ha de ser un camí compartit i les entitats cíviques així ho han entès també des del principi”, assegura.

La formació, que va començar el passat dilluns 15 d’octubre, consta d’un total de 15 hores de durada i s’imparteix en cinc sessions de tres hores en la sala de conferències del Centre Cultural. En ella, estan participant diferents tècnics de l’Ajuntament i representants d’associacions relacionades d’alguna manera amb l’àmbit sanitari. Concretament, s’han involucrat en la iniciativa diferents professionals de les àrees d’Urbanisme, Policia Local, Esports, Cultura, Educació, Benestar Social, Comunicació, Igualtat i Majors. Al costat d’ells, estan participant en el projecte integrants de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, Club Gastronòmic ‘El Putxeret’, l’AMPA del col·legi Almassaf, Associació Afectats Fibromiàlgia, ‘Som i Estem’ i la Junta Local Lluita contra el Càncer.

A través de sessions participatives i de caràcter pràctic, la psicòloga Dory Aviñó Juan-Ulpiano, la professora de salut i participació comunitària Josefina Hernández Díaz i el treballador social i antropòleg Javier Ferrer Aracil aborden qüestions com la salut i els seus determinants, el diagnòstic participatiu en salut en la localitat, la importància de la participació comunitària en salut i els agents actius en salut en l’àmbit de la població. Després de la primera sessió, les pròximes es desenvoluparan els dimecres 24 i 31 d’octubre i 7 i 14 de novembre, jornada en la qual es clausurarà aquest curs, que s’ha iniciat gràcies a una subvenció de 3.100 euros concedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Antecedents en l’àmbit de la salut

El curs “Almussafes saludable: juntes i junts per la salut i el benestar”, al que s’han inscrit 20 persones, complementa les accions municipals que sobre aquest àmbit s’han realitzat en els últims anys. Des de 2013 s’han organitzat ja cinc setmanes de la salut. A més, en 2016 el consistori es va incorporar a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, en 2017 a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Sistema Nacional de Salut i al desembre d’aqueix mateix any va constituir la mesa intersectorial. Finalment, al maig d’aquest 2018 l’Ajuntament de la localitat es va adherir al IV Pla de Salut 2016-2020 mitjançant la seua inclusió en la Xarxa Salut. “L’àmbit local és el lloc adequat per a millorar la salut de la població i treballant conjuntament entre sectors i institucions aconseguirem anar de la mà en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, la qual cosa implica necessàriament un compromís que les entitats que estan participant en el taller estan demostrant sobradament”, conclou Manzano.