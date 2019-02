L’Ajuntament d’Almussafes inicia la tercera edició de les seues Beques de Postgraduats i Estudiants

Connect on Linked in

L’alcalde ha rebut aquest dilluns 18 de febrer a les 15 persones seleccionades per a participar en aquest programa finançat íntegrament pel consistori

La principal novetat d’aquesta convocatòria és que s’amplien de 10 a 12 els mesos de durada dels contractes subscrits amb l’administració local

En total, 92 almussafenys compten actualment amb una oportunitat laboral a través dels diferents plans d’ocupació impulsats en la població

La tercera edició de les Beques de Postgraduats i Estudiants de l’Ajuntament d’Almussafes ha començat hui, dilluns 18 de febrer, amb un acte de benvinguda que s’ha celebrat a la sala de plenaris de la casa consistorial i que ha presidit l’alcalde del municipi, Toni González. La principal novetat d’aquesta convocatòria, en la qual participen quinze persones, és que s’amplia en dos mesos la durada dels contractes. Amb aquestes incorporacions, l’executiu local suma un total de 92 persones treballant a través dels diferents plans d’ocupació en marxa en la població. “Ens beneficiarem tots i totes perquè les diferents àrees municipals comptaran amb un reforç molt important que contribuirà a agilitar tot el treball per a poder continuar oferint serveis de primer nivell”, ha assenyalat el primer edil.

Hui, 18 de febrer, s’han incorporat les quinze persones seleccionades per la Regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament d’Almussafes per a participar en la tercera edició de les Beques de Postgraduats i Estudiants convocades per l’administració local amb l’objectiu “d’afavorir l’exercici del dret a l’educació i el desenvolupament socioprofessional de les persones admeses, completant la seua formació acadèmica i facilitant pràctiques professionals i l’especialització”.

Des d’aquest dilluns i durant un any, treballaran en diferents departaments municipals amb contractes de pràctiques de 25 hores setmanals. En aquesta convocatòria, que novament estarà finançada íntegrament amb càrrec a les arques municipals per un import de més de 100.000 euros, s’ha ampliat la durada del programa, atés que fins ara el projecte s’estenia al llarg de 10 mesos.

Benvinguda oficial

Aquest matí, a les 10 hores, les persones seleccionades han sigut rebudes a la sala de plenaris de l’Ajuntament de la població per l’alcalde, Toni González, en un acte de benvinguda. El president de l’executiu local els ha donat l’enhorabona per haver sigut seleccionades, els ha agraït la confiança depositada en l’administració municipal per a aquesta nova aventura professional i els ha aconsellat que aprofiten aquesta experiència per a aprendre a desenvolupar-se en aquest entorn.

Tal com consta en l’anunci publicat el passat 8 de febrer, cinc d’aquestes persones s’han integrat en l’àrea d’Esports, Cultura, Educació i Joventut, quatre en la de Benestar Social, dos en el departament d’Urbanisme, una en Secretaria, una altra en la Policia, una en Comunicació i l’última en l’Agència de Desenvolupament Local.

“Per a la majoria es tracta del seu primer contacte amb el món laboral en el sector públic, la qual cosa pot ajudar-los a conéixer com es treballa en l’administració i ampliar així el seu curriculum vitae”, assenyala González, també regidor d’Ocupació. “Però no solament és positiu per a aquestes persones. Ens beneficiarem tots i totes perquè les diferents àrees municipals comptaran amb un reforç molt important que contribuirà a agilitar tot el treball que es porta a terme per a poder continuar oferint serveis de primer nivell”, afig.

92 oportunitats laborals

Amb aquesta nova incorporació, l’Ajuntament d’Almussafes suma un total de 92 veïnes i veïns treballant a través dels diferents plans d’ocupació impulsats dins del seu Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2016-2020. A més dels 15 que conformen aquesta tercera edició de les beques de Postgraduats i Estudiants, també estan gaudint d’una oportunitat laboral gràcies a aquestes iniciatives els treballadors i treballadores del Pla d’Ocupació Local (12 persones) i els programes Empuju i Emcuju (59 persones) i Emcorp i Emcord (6 persones).