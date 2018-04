L’Ajuntament d’Almussafes invertirà 200.000 euros en la modernització dels seus polígons industrials

Connect on Linked in

El consistori sol•licita dues subvencions a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial per a sufragar part de la intervenció

L’alcalde, Toni González, enceta així el camí per a convertir a Almussafes en un dels cinc municipis industrials estratègics de la Comunitat Valenciana

Les millores inclouen el reasfaltat de vies, la instal•lació d’un sistema de videovigilància, la reposició de senyals i la col•locació de contenidors

Els projectes que recullen aquestes millores són el fruit del consens aconseguit entre l’executiu municipal i la APPI

Almussafes, a 26 d’abril de 2018. L’Ajuntament d’Almussafes inicia el projecte per a la modernització dels seus dos polígons industrials, en el seu procés d’adaptació als requisits que estableix la nova Llei d’Àrees Industrials per a situar a Almussafes entre els cinc municipis industrials estratègics de la Comunitat Valenciana. En els pròxims mesos pretén posar en marxa dos projectes de millora de les infraestructures valorats en 204.120,38 euros, per al que ha sol•licitat dues subvencions, una per cada parc, a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Les accions arreplegades en els informes presentats a aquest organisme autonòmic són fruit del consens aconseguit en la comissió de seguiment entre el consistori municipal i l’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes (APPI). Entre juliol d’aquest 2018 i novembre de 2019 el consistori pretén emprendre treballs relacionats amb l’asfaltat de vies, la reposició de senyals, la instal•lació d’un sistema de vigilància o la col•locació de contenidors per a la recollida selectiva de residus, entre altres qüestions. L’alcalde de la població, Toni González, confia a rebre bona part de la quantitat sol•licitada i l’import restat es finançarà amb fons propis municipals.

La millora, modernització i dotació de les infraestructures i serveis dels dos polígons industrials situats en el terme municipal d’Almussafes, el Joan Carles I i el Nord, és una de les prioritats de l’equip de govern que presideix l’alcalde de la localitat, Toni González. Amb el pas dels anys, aquests concorreguts espais han patit l’habitual deterioració d’aquest tipus de parcs empresarials, perdent així la seua funcionalitat i deixant a la vista notables deficiències en la prestació de serveis i en el condicionament paisatgístic. A més, amb el pas dels anys, han aparegut nous objectius de creixement sostenible i integrador que tant per a les companyies com per al propi Ajuntament de la població necessiten d’intervencions que convertisquen a aquestes àrees en zones avançades que faciliten el desenvolupament de la seua activitat i, en conseqüència, la creació d’ocupació i de riquesa.

Per a frenar aquesta deterioració i seguir avançant en aquesta direcció, l’Ajuntament d’Almussafes ha desenvolupat sengles projectes, per al que ha sol•licitat dues subvencions a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, una per cadascun dels parcs industrials, que ascendeixen a 204.120,38 euros. Amb aquesta quantitat, es pretén posar en marxa diferents intervencions, totes elles consensuades amb l’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes (APPI) i amb la resta d’empreses en la comissió de seguiment creada per a facilitar el desenvolupament de les àrees industrials del municipi. Concretament, per al Polígon Juan Carlos I se sol•liciten 153.709,80 euros, mentre que per al Polígon Nord la xifra ascendeix a 50.410,58 euros. El primer edil confia que el IVACE concedirà part de les ajudes per a fer realitat aquests dos projectes i es compromet a sufragar amb fons propis la resta de la quantia pressupostada. La intenció és que aquestes intervencions es duguen a terme entre el mes de juliol d’aquest 2018 i el mes de novembre de 2019.

“Si volem convertir-nos en referents a nivell nacional necessitem disposar d’unes infraestructures de primer nivell, per açò és imprescindible implementar projectes de modernització que ens conduïsquen a aquest objectiu”, assegura Toni González, alcalde i regidor d’Indústria de l’Ajuntament d’Almussafes. “Però aquests projectes, que pretenen incrementar la competitivitat de les nostres àrees industrials i garantir unes millors condicions i alts estàndards de qualitat perquè noves empreses s’assenteixen en la població, no s’han presentat de manera unilateral per part de l’executiu municipal, sinó que són fruit del consens aconseguit entre l’equip de govern i la comissió de seguiment, amb la qual existeix una sintonia total”, aclareix.

Millores en el Polígon Juan Carlos I

En el Polígon Industrial Juan Carlos I, que actualment està integrat per al voltant de 82 empreses que ocupen a uns 9.405 treballadors, el projecte preveu la instal•lació de càmeres de seguretat connectades a la Policia Local amb enregistrament permanent i detecció de matrícules en control d’accessos. També es proposa millorar la senyalització relativa als 26 hidrants existents de forma distribuïda per tot el polígon per a facilitar les tasques d’emergència als equips humans i tècnics i la instal•lació de nou contenidors per a la recollida selectiva de residus d’origen domèstic, tres d’envasos lleugers, tres d’envasos de cartó i paper i altres tres d’envasos de vidre.

Pel que fa a la millora viària, se sol•licita finançament per a la repavimentació d’un tram de l’avinguda de la Foia i de la rotonda dels carrers Tramuntana i Ponent, actuant sobre un total de 6.727 metres quadrats de fresat i asfaltat posterior. Així mateix, es preveu també la reposició de deu plaques de noms de carrers i d’altres deu senyals verticals de tràfic i el repintat de la senyalització horitzontal en la calçada. En aquests 153.709,80 euros relatius al Polígon Joan Carles I s’inclouen, a més dels costos d’execució i dels béns i equips, els costos de redacció dels projectes, els estudis de seguretat i salut i la direcció d’obres, sempre que es contracten externament.

Millores en el Polígon Nord

Per al Polígon Nord, el més antic de la població, el projecte remès al IVACE contempla un total de quatre accions concretes que permetran la modernització del parc, que compta amb una superfície total de 220.440 metres quadrats. L’estudi presentat arreplega la necessitat de repavimentar dos trams dels carrers Venta de Ferrer i Pouet, actuant sobre una superfície de 2.820 metres quadrats de fresat i asfaltat posterior. En l’apartat de protecció al medi ambient es pretén instal•lar tres contenidors per a la recollida selectiva de residus d’origen domèstic, un d’ells per a envasos lleugers, un per a envasos de cartó i paper i un altre per a envasos de vidre, tots ells distribuïts en forma d’illeta. Respecte a la senyalització, el sector empresarial almussafeny coincideix en la necessitat de reposar 12 plaques de noms de carrers, 12 plaques de senyalització vertical de tràfic en tot el polígon i el repintat de tota la calçada del polígon industrial.

“No tenim cap dubte que aquest és el camí que cal seguir per a convertir-se en autèntics referents. Som capaços de fer-ho i ho anem a aconseguir perquè el compromís és ferm i ja estem donant passos perquè totes aquestes actuacions redunden en totes les empreses i, en conseqüència, també en el conjunt de la ciutadania, que és la que es beneficiarà dels resultats de disposar de les àrees industrials més avançades d’Espanya”, destaca.