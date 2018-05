L’Ajuntament d’Almussafes llança les bases per a participar en ‘La Dipu et Beca’

Connect on Linked in

El programa de pràctiques estiuenques per a estudiants permetrà la contractació de set persones per a treballar en l’administració local durant dos mesos

Les sol·licituds poden presentar-se des del passat dilluns 28 de maig i fins al pròxim divendres 8 de juny en el Registre General del consistori

Almussafes, a 29 de maig de 2018. Des d’ahir, dilluns 28 de maig, i fins al pròxim divendres 8 de juny, els estudiants interessats a participar en la nova edició del programa de pràctiques ‘La Dipu et Beca’ poden presentar les seues sol·licituds en el Registre General de l’Ajuntament d’Almussafes. El consistori seleccionarà a un total de 7 persones per a treballar durant els mesos de juliol i agost en diferents departaments municipals i cobraran per una jornada setmana de 20 hores 500 euros bruts al mes. La Diputació de València, impulsora de la iniciativa, es fa càrrec del 80% del cost del programa, mentre que l’Ajuntament abona el 20% restant per a la posada en marxa del mateix.

A partir del pròxim mes de juliol, un total de set joves estudiants s’incorporaran a l’administració local d’Almussafes com a treballadors amb un contracte en pràctiques de dos mesos que els permetrà aplicar en diferents departaments de l’Ajuntament els coneixements adquirits en les seues respectives formacions. Ho faran, com ve succeint des de fa quasi una dècada, gràcies al programa ‘La Dipu et Beca’, projecte impulsat per la Diputació de València en col·laboració amb els Ajuntaments.

“Ens adherim perquè és beneficiós tant per a la joventut com per al consistori. Els brindem un lloc en el qual posar en pràctica tot l’après amb un horari perfectament compatible amb les seues activitats d’oci mentre l’administració local aprofita l’enorme talent i potencial de les noves generacions per a millorar la seua gestió diària”, sosté l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González.

Concretament, el consistori almussafeny seleccionarà a dues persones per a Secretaria i Arxiu, una per a Urbanisme, tres per a l’àrea d’Esports, Cultura i Joventut i una per a l’Agència de Desenvolupament Local, encara que aquesta distribució pot variar en funció del perfil de les sol·licituds rebudes, tal com s’arreplega en les bases que poden consultar-se en la pàgina web municipal www.almussafes.es.

Sol·licituds

Les persones seleccionades treballaran un total de 20 hores setmanals en els diferents llocs assignats de l’1 de juliol al 31 d’agost i cobraran per açò 500 euros bruts mensuals. Els costos d’aquestes contractacions seran assumits per la Diputació de València en un 80%, mentre que l’administració local es farà càrrec del 20% restant.

Els seleccionats hauran d’estar cursant un grau en Història, Gestió i Administració Pública, Humanitats, Informació i Documentació, Informàtica, Telecomunicació, ADE, Magisteri, Biblioteconomia, Belles arts, Activitats Físiques i Esportives, Relacions Laborals, Psicologia, Dret o Ciències Polítiques o estar matriculats en un Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil, Animació i Activitats Físic Esportives o Integració Social.

En el procés de selecció es valoraran qüestions com l’empadronament en la població, l’expedient acadèmic, els coneixements certificats de valencià i d’altres idiomes, la formació complementària, la situació socioeconòmica familiar i no haver sigut destinatari amb anterioritat del mateix programa de beques, entre altres aspectes.

Els interessats a adherir-se a ‘La Dipu et Beca’ poden lliurar les seues sol·licituds des de dilluns passat 28 de maig i fins al pròxim divendres 8 de juny en el Registre General de l’Ajuntament i hauran d’adjuntar amb elles els justificants dels requisits i els mèrits conforme s’indica en les bases d’aquest programa.