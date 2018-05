L’Ajuntament d’Almussafes llança el portal Almussafes Saludable

Connect on Linked in

Coincidint amb la inauguració de la V Setmana de la Salut, el regidor de Sanitat i la directora de l’Àrea de Benestar Social van presentar la web especialitzada

El president de la Xarxa Mundial de Risoterapeutes, Alonso Pulido, va oferir durant l’acte una conferència sobre la importància de l’humor per a aconseguir la felicitat

Almussafes, a 8 de maig de 2018. La V Setmana de la Salut d’Almussafes es va inaugurar oficialment ahir dilluns 7 de maig a la vesprada amb un acte en el qual el regidor de Sanitat, Faustino Manzano, i la directora de l’àrea de Benestar Social, Laura Acuña, van presentar el portal web ‘Almussafes Saludable’, en el qual s’aglutina tota la informació relativa als recursos i programes municipals amb els quals compta la població en l’àmbit de la salut emocional, social i física. Unes 150 persones van participar en la convocatòria, durant la qual Alonso Pulido, president de la Xarxa Mundial de Risoterapeutes, va oferir una conferència en la qual va parlar de la necessitat de buscar la felicitat pròpia i la dels quals ens envolten a través de l’alegria, el riure i les emocions.

Al voltant de 150 persones van participar ahir, dilluns 7 de maig a les 19 hores, en l’acte d’inauguració de la V Setmana de la Salut organitzada per l’Ajuntament d’Almussafes amb el lema «Emociona’t amb la Salut». Durant set dies, el consistori municipal, en col•laboració amb nombroses entitats i empreses, planteja un ampli ventall d’activitats perquè la ciutadania dispose d’informació útil per a cuidar-se tant física com emocionalment.

La sala d’actes del Centre Cultural de la localitat va acollir aquesta obertura oficial en la qual l’executiu municipal va aprofitar per a presentar el portal web ‘Almussafes Saludable’, en el qual els veïns i veïnes trobaran els recursos i programes municipals amb els quals compta actualment la població per a millorar la salut emocional, social i física.

D’aquesta forma, a través d’aquesta plataforma, a la qual es pot accedir des de la url http://www.almussafes.es/va/page/almussafes-saludable, els usuaris poden consultar un total de sis seccions en les quals s’aporta abundant informació relacionada amb l’envelliment actiu, l’alimentació, l’activitat física, les addiccions, el benestar emocional i familiar i el benestar social.

En prémer en una secció, es desplega una llista de continguts, dins dels quals es descriu el servei, les persones destinatàries del mateix, el departament municipal encarregat de gestionar-lo i dades de contacte perquè la ciutadania interessada a ampliar la informació puguen fer-ho de manera ràpida i senzilla per telèfon o per correu electrònic.

El regidor delegat de l’àrea de Sanitat, Faustino Manzano, que fou l’encarregat de dur a terme la presentació de la iniciativa al costat de la directora de l’àrea de Benestar Social, Laura Acuña, considera que “aquesta web és un pas més en el nostre objectiu de facilitar al màxim l’accés a tots els serveis municipals, amb el que pensem que, a més, contribuïm a millorar la salut de la ciutadania”.

Amor, humor i emoció per a la felicitat

Els assistents a l’acte van tenir l’oportunitat de gaudir durant la vesprada d’una conferència a càrrec d’Alonso Pulido, president de la Xarxa Mundial de Risoterapeutes, en la qual l’expert va traslladar la necessitat d’utilitzar l’amor, l’humor i l’emoció per a aconseguir la felicitat i transmetre-la a les persones del nostre voltant. Per a açò, va utilitzar diverses dinàmiques en les quals, com ell va afirmar, pretenia convertir als participants “en xiquets de 5 anys”.

Pulido porta 13 anys dedicant-se a impartir conferències que ell defineix com a “experiències vivencials” en les quals demana acudir “a cor obert per a gaudir de les emocions, del riure, de tot el que sorgeix i de les reflexions que ens fan recapacitar i veure en diferents plànols de la nostra vida què podem millorar”. El seu objectiu és que la societat deixe “una herència d’un pare, una mare o un avi més somrient, més divertit, més enèrgic”.

Assegura que va començar a aprofundir en aquest àmbit després de travessar per una depressió i voler superar-la després d’assabentar-se que anava a convertir-se en pare. “Vaig descobrir que si et posaves a donar apareixia la felicitat. La paraula t’ho està indicant: ‘Feliç si dónes’, una mirada, un somriure, una abraçada… Des de llavors porte 13 anys, els mateixos que té el meu fill, dedicant-me a ser feliç, a gaudir de la meua vida i a fer el que m’agrada, la qual cosa m’apassiona, a fer bé al món”, comenta.

Altres activitats de la jornada

Prèviament, a les 18.30 hores, l’associació de persones amb discapacitat ‘Som i Estem’ va inaugurar en el hall del Centre Cultural l’exposició ‘Emocions per a la discapacitat’, en la qual es mostra el resultat del taller d’intel•ligència emocional realitzat amb els usuaris de l’entitat. En ell, els assistents van transmetre sentiments com l’alegria, la tristesa, el terror i l’amor a través de la pintura de màscares, per al que van treballar els gestos i la utilització del color.

Al matí, l’IES Almussafes va acollir un seminari de reanimació cardiopulmonar dirigit als estudiants d’ESO i de Batxillerat en el qual es van oferir eines teòriques i pràctiques per a ser capaços de dur a terme reanimacions cardiopulmonars. A més, l’alumnat de primer d’Infantil del CEIP Pontet i els seus pares i mares van participar en un taller de massatge en família impartit per Saray Rodríguez i els alumnes de Primària del CEIP Almassaf van aprofundir en la necessitat d’aprendre a conèixer, expressar i regular les seues emocions, una experiència que van impartir la psicòloga Chelo Zaragozà i la mestra Mª Amparo Blay.