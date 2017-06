L’Ajuntament d’Almussafes llança una web específica d’ocupació

Hui dijous, dia 1, l’Agència de desenrotllament local ha impartit els dos primers tallers per a registrar-se en el nou portal d’ocupació, ‘Portalemp’

El consistori municipal continuarà oferint les sessions fins a completar la inscripció dels demandants apuntats en la borsa de treball local

Almussafes, a 1 de juny de 2017. L’Ajuntament d’Almussafes, a través de l’Agència de desenrotllament local i Promoció Socioeconòmica (ADL), ha posat en funcionament la web específica d’ocupació ‘Portalemp’. Es tracta d’un servici gratuït d’intermediació laboral que el consistori oferix a les empreses perquè gestionen i publiquen les seues ofertes de treball i facilitar així la reclutación de candidats. Hui dijous, 1 de juny, l’aula d’informàtica del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) ha acollit els dos primers tallers pràctics per a formalitzar les inscripcions dels veïns registrats en la borsa de treball local. Un total de 22 ciutadans han pogut donar-se d’alta en la plataforma al llarg del matí i conéixer la utilitat del servici. L’objectiu de l’ADL és aconseguir que els 498 inscrits en la borsa de treball local, 378 dels quals figuren com a desempleats, estiguen actius en este portal durant les pròximes setmanes.

Amb la finalitat de continuar acostant-se al ciutadà aprofitant les noves tecnologies i afavorint la transparència en la gestió, l’ajuntament ha inaugurat esta setmana un nou lloc web per a l’emprenedor, l’ocupació i l’empresa. Esta ferramenta interactiva, transparent, accessible i dinàmica servirà per a millorar i agilitzar els tràmits a l’hora d’apuntar-se a l’ADL del municipi, autoritzada pel SEPE (Servici d’Ocupació Públic Estatal), ja que tant demandants com empreses poden donar-se d’alta omplint les seues dades en línia, evitant esperes i accedint a la plataforma tots els dies a qualsevol hora.

Este matí s’han celebrat en l’aula d’informàtica del CMFPA d’Almussafes les dos primeres sessions pràctiques per a inscriure els demandants que es troben registrats en la borsa de treball local. Un total de 22 persones han sol•licitat este nou servici, i els tallers continuaran programant-se durant les pròximes setmanes per a completar les altes dels quasi 500 demandants actuals.

‘Portalemp’ substituirà a l’habitual base de dades de l’ADL i permetrà als usuaris actualitzar el seu perfil immediatament i comprovar l’estat de la seua candidatura. A més de facilitar els tràmits, la pàgina web genera un currículum estandarditzat en format PDF als usuaris i, per a garantir l’efectivitat del servici, totes les operacions efectuades en línia seran comprovades i validades per l’ADL de l’ajuntament per a rectificar dades errònies i completar els inacabats.

Esta ferramenta específica està concebuda com un espai que solucionarà qualsevol dubte relatiu a la busca de treball, formació o obertura d’un negoci. Així mateix, ‘Portalemp’ disposa d’una àrea per a emprenedors, un apartat amb informació d’especial interés per al demandant i un altre dissenyat per a les empreses. El portal també compartix tota les novetats relacionades amb els cursos de formació, a més de la normativa i consells útils que poden solucionar dubtes concrets, com per exemple com enfrontar-se amb èxit a una entrevista laboral.

Segons posa de manifest el primer edil, Toni González, “el nou servici vinculat a l’ADL pretén reforçar la intermediació laboral entre els ciutadans en situació de busca de treball i millora d’ocupació, inscrits en la plataforma, i les empreses que necessiten cobrir els seus vacants”. “D’esta manera i, com a gran novetat, és el propi veí qui tria les ofertes i no els tècnics de l’ADL”, apunta.

A partir de hui, per a utilitzar este portal i accedir a les ofertes que estiguen obertes els interessats hauran de donar-se d’alta com a demandants de forma online i completar el seu currículum. La inscripció es pot efectuar a través d’un apartat inclòs en la web municipal, www.almussafes.es, o per mitjà de la pròpia pàgina recentment creada: ocupacio.almussafes.org. D’una altra manera, apareixeran com inactius en la base de dades local.

Per a participar en els tallers programats en el CMPFA, les persones han d’apuntar-se per telèfon, cridant al 961782215 o dirigint-se a l’oficina de l’ADL, situada en la segona planta del centre de salut de la població, en el carrer Drassanes.