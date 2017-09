L’Ajuntament d’Almussafes millora la zona d’accés al Cementeri Municipal

El consistori de la localitat inverteix 13.433,42 euros en l’adequació de la vorera exterior i en el paviment de l’entrada principal

En la intervenció, que està a punt de començar i està previst que finalitze en menys d’un mes, s’aprofitarà per a suavitzar les rampes existents

Almussafes, a 14 de setembre de 2017. Els usuaris del Cementeri Municipal d’Almussafes gaudiran dins d’un mes amb una vorera d’accés més àmplia i amb unes rampes més segures i accessibles gràcies a la intervenció urbanística que l’Ajuntament d’Almussafes està promovent. Les obres, que es desenvoluparan en les pròximes setmanes i que compten amb un pressupost de 13.433,42 euros amb càrrec a les arques municipals, consistiran en l’adequació de la vorera exterior amb una homogeneïtzació del paviment i la col•locació de marbre en la zona situada entre l’entrada i l’interior del recinte, millorant al seu torn l’accessibilitat amb la suavització de les rampes existents per a salvar els canvis de cota.

El Cementeri Municipal d’Almussafes continua experimentant canvis visibles per a millorar l’estat de la infraestructura i la seua accessibilitat, atès que cada jornada visiten l’edifici desenes de veïns i veïnes. La nova actuació urbanística, que en aquests moments està a punt d’iniciar l’Ajuntament de la localitat és l’adequació de la vorera exterior i de l’entrada. Concretament, es va a procedir a la millora del condicionament de l’entorn pròxim a l’accés, donant major amplitud al llindar existent entre la façana principal i la vegetació situada en l’avantsala a l’entrada del cementeri.

“A poc a poc anem millorant les condicions en les quals es troba el nostre Cementeri Municipal, tant a nivell estètic com de seguretat, per a garantir que la infraestructura es conserva en perfecte estat i que es facilita al màxim l’accés i utilització de les instal•lacions per part dels usuaris”, explica la regidora de Cementeri, Paqui Oliver.

Per a açò, es va a construir una vorera de major dimensió, homogeneïtzant tot el paviment existent i s’aprofitarà la intervenció per a millorar l’estat de l’espai cobert que forma l’entrada principal que comunica amb l’interior del recinte, amb la col•locació d’un nou paviment de marbre i millorant l’accessibilitat suavitzant les rampes existents per a salvar els canvis de cota. Les obres de l’exterior s’estenen al llarg de tota la façana, en la qual s’ampliarà la vorera en uns 80 centímetres, de tal forma que la vegetació existent se separe una mica respecte de l’edificació per a donar-li a l’entorn major amplitud.

Per a la formació de la nova vorera està prevista la construcció d’una solera d’uns 10 centímetres d’espessor amb l’objectiu de consolidar el terreny i s’homogeneïtzarà tot el paviment exterior amb el mateix paviment de rajoles i amb la col•locació d’una nova vorera. Aprofitant la intervenció, l’empresa concessionària de l’obra, Juan Martí Oliver, S.L., condicionarà dues rampes d’accés, suavitzant els pendents existents, sent menors al 6%.

La intervenció, que començarà de forma imminent i la finalització de la qual està prevista per a dins d’un mes, està finançada íntegrament per l’Ajuntament d’Almussafes i compta amb un pressupost total de 13.433,42 euros, IVA inclòs.