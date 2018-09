L’Ajuntament d’Almussafes organitza un taller sobre economia social i solidària

Print This Post

L’impartirà ‘Adient Associació’ el pròxim 4 d’octubre a les 9.30 hores en el Centre Cultural i estarà obert a tota la ciutadania

La iniciativa d’aquesta denominada ‘càpsula d’ocupabilitat’ està orientada a apoderar a les persones per a incrementar les possibilitats de trobar treball

El pròxim dijous 4 d’octubre, Adient Associació impartirà en el Centre Cultural d’Almussafes el taller ‘Els avantatges d’emprendre des de l’economia social i solidària’. Podran participar en el mateix, que es desenvoluparà de 9.30 a 13.30 hores, totes les persones que ho desitgen sense inscripció prèvia. Durant el curs es tractaran diversos temes relacionats amb la cerca d’ocupació a través d’una metodologia innovadora que segueix un model col·laboratiu i solidari i que utilitza tècniques pròpies del ‘coaching’, la intel·ligència emocional, el lideratge, la gestió del canvi, la creativitat, l’organització i la planificació. “El mercat laboral evoluciona i la societat també i per açò hem d’innovar en la manera en la qual abordem la qüestió”, assegura l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González. L’alumnat de l’Escola d’Ocupació ‘Et formem’ participarà en la iniciativa.

El Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació d’Almussafes (2016-2020) contempla en l’apartat de la formació l’organització d’activitats dirigides a potenciar la inserció laboral de la ciutadania a través de cursos i tallers que instruïsquen a les persones assistents per a aconseguir incrementar les seues possibilitats de trobar treball.

En aquest sentit des de l’Agència de Desenvolupament Local de la població s’estan impulsant diverses iniciatives, entre les quals destaca la que s’impartirà el pròxim dijous 4 d’octubre de 9.30 a 13.30 hores en la sala de conferències del Centre Cultural. Adient Associació porta fins a Almussafes un taller titulat ‘Els avantatges d’emprendre des de l’economia social i solidària’ en el qual l’entitat pretén “apoderar a les persones aturades perquè siguen protagonistes de la seua carrera professional i puguen adaptar-se als nous escenaris del mercat laboral”.

En la sessió, l’assistència a la qual és gratuïta i no requereix inscripció prèvia, s’abordaran diferents qüestions relacionades amb la cerca d’ocupació a través d’una metodologia innovadora que segueix un model col·laboratiu i solidari que, segons Adient “millora l’ocupabilitat des d’una òptica que situa a les persones participants en una posició activa, compromesa i solidària davant els grans reptes que imposa la situació actual del mercat de treball”.

“El taller està obert a tota la ciutadania que desitge conèixer en profunditat aspectes clau del món laboral a través d’un sistema en el qual es potencia l’ajuda mútua i aqueix aspecte és un dels quals més ens va atraure quan vam decidir incloure’l en la programació de l’ADL. El mercat laboral evoluciona i la societat també i per això hem d’innovar en la manera en la qual abordem la qüestió”, assegura l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González.

Entre els objectius específics plantejats per a aquesta ‘càpsula d’ocupabilitat’ es troben el d’incrementar les possibilitats de trobar treball mitjançant el desenvolupament de les competències professionals a través de la formació i els tallers pràctics. En aquest procés, l’associació utilitza el ‘coaching’, la intel·ligència emocional, el lideratge, la gestió del canvi, la creativitat, l’organització i la planificació per a generar un “sistema d’utilitat social solidari i de suport a altres persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social”.

Així mateix, implementa tècniques com les dinàmiques de grup i les entrevistes de treball per a dotar d’estratègies i habilitats que porten a les persones assistents a superar amb èxit els processos de selecció. Amb tot, es desenvolupa un programa de treball que se centra, d’una banda, en el desenvolupament de l’ocupabilitat i la cerca activa d’ocupació i, per un altre, en el foment de l’esperit emprenedor i el desenvolupament d’habilitats emprenedores. El professorat de l’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’, que s’imparteix en el CMFPA, ha confirmat que l’alumnat del projecte participarà en el taller.