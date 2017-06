L’Ajuntament d’Almussafes presenta a les empreses del polígon les seues novetats en les ajudes a la contractació

El consistori va celebrar ahir 27 de juny una trobada amb els socis de la APPI per a explicar-los les bases que regulen la concessió d’aquestes subvencions

Els tècnics municipals van aprofitar la convocatòria per a impartir una sessió pràctica sobre el funcionament de la seu electrònica

Almussafes, a 28 de juny de 2017. La Regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament d’Almussafes modifica les condicions per a poder acollir-se a les Ajudes a la Contractació. A partir de la convocatòria d’aquest 2017, les sol·licituds de la qual podran presentar-se fins al 30 de setembre, ja no serà necessari formalitzar avals i les empreses hauran de comprometre’s a no acomiadar a veïns de la localitat, entre altres novetats. Els grups de treball del Consell Econòmic i Social i de l’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes (APPI) han col·laborat amb el consistori per a la realització d’aquests canvis, que van ser presentats ahir dimarts 27 de juny als empresaris de la APPI en una trobada en el qual també es va dur a terme una sessió pràctica sobre la utilització de la seu electrònica de l’Ajuntament.

L’Ajuntament d’Almussafes continua desplegant l’ampli paquet de mesures impulsades dins del Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2016-2020 per a la creació de treball en la localitat. Malgrat que l’avaluació final d’aquest projecte es durà a terme al final del mateix, en 2020, cada any es realitzen anàlisis parcials amb l’objectiu d’ajustar les iniciatives a les necessitats detectades per part de les empreses i dels demandants d’ocupació. En aquest sentit, de cara a la convocatòria d’aquest 2017, el consistori acaba d’avançar les novetats que ha incorporat en les bases reguladores de les Ajudes Municipals a la Contractació.

Aquestes ajudes, pertanyents a la línia estratègica 3 del citat pla, pretenen fomentar la creació d’ocupació en els grups amb majors dificultats d’inserció laboral, açò és, en majors de 45 anys, joves demandants de la primera ocupació i sense experiència en el sector, dones, i persones amb algun tipus de discapacitat.

L’Agència de Desenvolupament Local es va reunir ahir dimarts 27 de juny amb els socis de l’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes (APPI) en l’Hotel Tryp, situat en el Polígon Industrial Juan Carlos I, per a explicar-los amb detall les condicions que s’han modificat per a poder obtindre aquestes subvencions durant el present exercici. Per a la presentació de sol·licituds, que podran lliurar-se fins al 30 de setembre, ja no serà necessari formalitzar avals i el pagament de la quantitat concedida, que no podrà superar els 3.000 euros, s’efectuarà en dos trams, una meitat amb l’aprovació de la sol·licitud i l’altra després de la justificació total. Així mateix, no serà necessari incrementar la plantilla, però les empreses hauran de comprometre’s a no acomiadar treballadors/as d’Almussafes.

Amb l’objectiu de perfilar aquestes ajudes perquè realment suposen un incentiu real per a la contractació, el consistori també aposta enguany per la concessió de subvencions per a la incorporació de treballadors d’ETT a la plantilla, treballadors de primera ocupació i per la reinserció en el mercat laboral de treballadors provinents d’altres sectors. Finalment, les empreses podran adherir-se a aquesta línia estratègia per a rebre ajudes tant per treballadors temporals com para aquells que passen a formar part de la plantilla d’empleats indefinits.

Elena Baldoví, directora de l’Agència de Desenvolupament Local, que va ser la responsable de coordinar la conferència, va resoldre els dubtes dels assistents i va recordar que el període subvencionable va de l’1 de novembre de 2016 fins al 30 de setembre de 2017 i que el termini per a justificar les ajudes conclourà tres mesos després de la finalització d’aquest període subvencionable. Per a justificar la contractació, va explicar, serà imprescindible la presentació de la vida laboral del treballador en l’empresa. La tècnic municipal va agrair durant la seua intervenció la col·laboració dels grups de treball del Consell Econòmic i Social de la localitat i de APPI durant el procés de revisió d’aquestes bases.

Administració electrònica

L’Ajuntament d’Almussafes va aprofitar la trobada per a presentar als assistents el Portal Ciutadà Municipal, la seu electrònica a través de la qual les empreses han de comunicar-se amb el consistori i realitzar tots els tràmits administratius amb el mateix. L’article 14 de la llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú (LPAC) obliga a les persones jurídiques a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics des del 2 d’octubre de 2016 i, atès que moltes empreses encara no utilitzen aquest sistema per falta de formació sobre aquest tema, l’operari informàtic Alberto Pérez va realitzar una sessió pràctica en la qual va explicar com accedir, els apartats que disposa la plataforma i la forma d’utilitzar-los. L’expert, treballador de la corporació municipal, va atendre els dubtes dels empresaris i va ajudar a resoldre els problemes plantejats