L’Ajuntament d’Almussafes substitueix la porta d’accés a la sala de billar del Pavelló

La intervenció s’ha realitzat a petició del Club de Billar de la localitat, que sol·licitava una entrada que proporcionara major seguretat

La mateixa empresa que s’ha encarregat de les últimes actuacions de millora desenvolupades en el Pavelló Poliesportiu Municipal, Víctor Tormo, S.L., va procedir, el passat divendres 1 de febrer, a la col·locació d’una nova porta d’accés a la sala de billar situada en la infraestructura, espai al qual s’accedeix de manera directa des de l’exterior.

Amb l’actuació, s’atén la sol·licitud realitzada pel Club de Billar de la població, que va alertar a l’administració local del perill que suposava disposar d’una porta que s’obria de manera involuntària per l’acció del vent i que no comptava amb el preceptiu aïllament per a aquest tipus d’elements.

“Ara ja compten amb una porta adaptada a les necessitats actuals de l’edifici i de l’entitat, atés que s’ha adquirit una de màxima qualitat amb la qual es garanteix el correcte aïllament de la sala, major seguretat per a les persones usuàries i, en definitiva, millors condicions”, ressalta el regidor d’Esports, Pau Bosch.