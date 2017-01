L’Ajuntament d’Alzira adorna amb 3.850 plantes i flors els parcs i jardins de la ciutat

Al llarg del passat mes de desembre de 2016 la Regidoria de Gestió Urbanística ha repartit per totes les zones enjardinades i parcs de la ciutat d’Alzira un total de 3.000 plantes de ciclamen, de diferents colors, i 850 plantes de pasqua (ponsètia), per continuar amb l’objectiu de donar imatge i vistositat a les zones d’esbargiment d’Alzira. Estos exemplars no han tingut cap cost per a les arques municipals, ja que esta plantació forma part del contracte que l’Ajuntament té amb l’empresa encarregada del manteniment dels parcs i jardins.

Les zones i carrers on s’han col•locat plantes de pasqua són:

Tambor 110 unitats, Triangle Hispanitat 110, parc Pere Crespí 209, les Basses 75, carrer Independència 50, plaça Lletres Valencianes 40, Sant Judes 58, l’Alquerieta 140, carrer Magallanes 48, i reposició a les Basses 10.

Les ubicacions de les plantes ciclamen són:

Tambor 112 unitats, Triangle Hispanitat 78, parc Pere Crespí 920, les Basses 118, Infoturist 100, carrer Independència 47, plaça Lletres Valencianes 80, Sant Judes 101, l’Alquerieta 108, plaça Marina Espanyola 430, carrer Magallanes 48, i reposició a les Basses 10, carrer Mur 268, plaça Societat Musical 210, Sant Quintin 20, Zona Taxis 32, plaça del Regne 193, plaça Generalitat 43, l’Alquenència 62, Escoles Pies 22 i Casilicis 20.

El regidor Fernando Pascual, insistix en la idea que “Alzira ha de tindre sempre una bona imatge, i per això s’han de cuidar els entorns, ser constant encara que, de tant en tant, estes zones enjardinades i parcs patisquen actes desafortunats puntuals, que desfiguren el bon treball que realitzen els operaris i l’empresa encarregada de les tasques”.

Alzira, 5 de gener de 2017