L’Ajuntament d’Alzira agraeix a les becàries i becaris de «La Dipu et Beca» la seua tasca al llarg d’estos dos mesos

Alzira, 31 d’agost del 2017. Aquest matí l’Ajuntament d’Alzira ha celebrat l’acte d’agraïment i comiat al saló de plenaris per als 34 joves becats per la Diputació dins del programa “La Dipu et beca”.

L’alcalde, Diego Gómez i el regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, Ivan Martínez, han volgut donar les gràcies als estudiants universitàries/is o de Formació Professional, que han realitzat pràctiques formatives en els distints departaments municipals.

La duració de les beques ha estat de 2 mesos, juliol i agost, en els que han realitzat tasques amb indicacions d’un tutor.

L’alcalde d’Alzira valora molt positivament aquest tipus programa que permet als més joves aprendre d’una manera pràctica de la mà d’un treballador de l’Ajuntament i amb projectes reals que afecten el veïnat.

Segons Ivan Martínez, regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus: “des de l’Ajuntament s’ha realitzat un projecte en cadascun dels departaments per a la realització de la beca, a més s’han incorporat noves titulacions que la ciutadania demandava que foren incloses en les convocatòries. Volem agrair l’esforç de totes i tots per donar noves oportunitats als nostres joves.”

Aquesta iniciativa, de la Dipu te Beca, se suma a altres projectes i plans d’ocupació juvenil que, des de distintes administracions i també amb recursos de l’Ajuntament, està beneficiant aquest col•lectiu, un dels més afectats per la situació del mercat