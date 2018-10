L’Ajuntament d’Alzira aplica la tècnica d’endoteràpia als pins de la ciutat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un any mes, des de la Regidoria de Gestió Urbanística estan portant-se a terme els tractaments d’endoteràpia als pins de la nostra ciutat per tal de combatre la plaga del cuc de la processionària, un insecte defoliador que crea molts problemes en les pinnades i en la salut de persones i animals.

Cal estar informats que les larves passen per cinc estadis, i mantenen un comportament gregari. A partir del tercer disposen d’uns pèls urticants o dards en unes bosses que solten les erugues quan es senten amenaçades i que alliberen histamina. Seguidament, són dipositades dins d’unes bosses en els pins i, després d’alimentar-se durant el dia, acudixen a l’arbre a les nits. És en esta fase quan té lloc la formació de la bossa de manassos o nius d’hivern i, per tant, l’emplaçament definitiu de la colònia.

Durant el 4t i el 5t estadi hi ha un augment tant de la longitud com del nombre de pèls urticants. Quan les erugues ixen del niu per a alimentar-se durant la nit, van teixint sobre els bossa de manassos.

Cap al final de l’hivern, els ous amb les larves passen a convertir-se en erugues i completen els seus 5 estadis de desenrotllament larvari. És en estos moments quan baixen en processó, una darrere d’una altra pel tronc del pi fins trobar un lloc en l’arena on soterrar-se per a crisalidar-se i poder convertir-se en palometes, completant cada any el cicle.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, ha manifestat al respecte: “Esta tècnica d’endoteràpia consistix en la realització de diverses injeccions en el tronc, depenent de les dimensions de l’arbre, l’entorn del metre d’altura, amb unes agulles que van d’acord amb l’estructura i rugositat del seu tronc. En estes injeccions s’introduïx l’abamectina que circularà per tot el xilema de l’arbre i arribarà a totes les seues branques. És un tractament molt efectiu que reduïx el risc de plaga.