L’Ajuntament d’Alzira celebra el dia Internacional del Joc a les escoletes infantils d’Alzira

Connect on Linked in

Alzira, 25 de maig de 2018 – Des de la Regidoria d’Educació i Infància s’han programat diverses activitats per commemorar el Dia Internacional del Joc (28 de maig), amb animació musical que es farà la pròxima setmana els dies 29, 30 i 31 de maig i l’1 de juny, en cadascuna de les escoletes infantils d’Alzira (Tulell i les 3 municipals: Infants, Muntanyeta i Llepolies).

Unes activitats organitzades per als xiquets, xiquetes, professorat i famílies vinculades a les celebracions que s’organitzen dins de dels objectius de “Ciutat Educadora”. Estes activitats seran participatives i ajuden les persones a créixer tant personalment com col·lectivament amb l’objectiu de donar al joc la importància que realment té, i reconèixer els seus beneficis com l’alegria, superar reptes i satisfaccions, ajuda a tindre una ment equilibrada, mantindre el cos en forma, fomenta la creativitat i la intel·ligència, l’afectivitat, el talent i la sociabilitat.

Segons declara el regidor d’Educació, Pepe Grau: “Les activitats dins del Dia Internacional del Joc són una ocasió més per fomentar la cooperació, la diversió, l’aprenentatge i l’esbargiment, amb una activitat lúdica i didàctica d’animació musical realitzada per un duo format per una cantant i un guitarrista, així els xiquets i xiquetes podran realitzar una activitat que habitualment no la fan. Hem de recordar que jugar és una activitat importantíssima en la infància, i és saludable també en la vida adulta. No oblidem que portem un xiquet dins que a voltes hem de deixar eixir a disfrutar”.