L’Ajuntament d’Alzira concedirà ajudes per als vehicles afectats per les inundacions

L’Ajuntament d’Alzira aprovarà en el ple extraordinari d’este dimecres les ajudes destinades a pal·liar els danys ocasionats en vehicles de la ciutat com a conseqüència de les pluges torrencials del mes de novembre de 2018, tal com va avançar l’alcalde, Diego Gómez, en el seu dia.

L’import de l’ajuda serà de 140 euros, quantitat equivalent a l’import mitjà d’un rebut de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Els requisits necessaris per a optar a esta ajuda, referits al 16 de novembre, són: ser titular del vehicle en el Padró Fiscal de Vehicles, si és persona física, estar empadronat en este municipi o, si és persona jurídica, tindre el domicili fiscal a Alzira i que el vehicle compte amb una assegurança obligatòria en vigor.

Els afectats hauran d’aportar l’informe d’assegurança (informe de danys expedit per l’empresa asseguradora). En cas de no disposar d’informe hauran d’aportar la factura pagada del taller mecànic en què s’especifiquen els danys provocats per la inundació, esta factura haurà d’haver sigut expedida abans del 31 de desembre de 2018.

El termini de sol·licituds serà des del 20 de febrer fins al 28 del mateix mes. La documentació s’haurà de presentar en l’Oficina La Clau en horari d’oficina: dilluns, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 hores o, en línia en el web www.alzira.es.

L’alcalde, Diego Goméz, ha manifestat al respecte: “L’Ajuntament, tal com es va comprometre amb els afetactats, ha fet un esforç per poder pal·liar, en part, els efectes de la inundació en els vehicles. D’esta forma es demostra que el Consistori està al costat dels damnificats”.