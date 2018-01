L’Ajuntament d’Alzira concedirà una beca postgrau per a la creació d’una plataforma e-learning.

Connect on Linked in

Alzira, 15 de gener del 2018. L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA, ha aprovat les bases per a la concessió d’una beca de postgrau dins del programa de “Pràctiques Formatives per a Joves de la Diputació de València” 2017-2018, per a projectes innovadors. En concret, l’Ajuntament d’Alzira crearà una plataforma gratuïta per a gestió de l’aprenentatge (e-learning), que permetrà gestionar usuaris, facilitar materials didàctics i fer el seguiment per a la formació laboral, etc.

La beca, amb una dotació de 1.000 euros mensuals, està adreçada a joves menors de 35 anys, titulats universitaris en Ingenieria i Tecnologies de la Informació i tindrà una duració de 6 mesos, prorrogable a un any. El termini per a la presentació de la documentació adient serà de 15 dies naturals a partir de la publicació del BOP de València.

Per a Ivan Martínez, regidor de Desenvolupament Econòmic: “des de l’Ajuntament d’Alzira, seguim apostant per la formació pràctica i de qualitat per preparar als joves per a un mercat laboral cada vegada més competent. Al mateix temps anem a posar a disposició de la ciutadania de tot un sistema integrat per a facilitar la seua formació contínua el que permetrà majors oportunitats per a trobar un lloc de treball”.

Tant les bases com la instància estaran a la disposició de les persones interessades en les oficines d’IDEA, en C/ Ronda d’Algemesí,4 d’Alzira i es publicaran en la web municipal i en www.idea-alzira.com