L’Ajuntament d’Alzira condemna l’acte de vandalisme de l’avinguda de la Ribera

L’Ajuntament d’Alzira mostra la seua indignació davant els fets ocorreguts este cap de setmana en l’avinguda de la Ribera (CV-572), on el vandalisme ha triat com a víctima les moreres plantades enguany.

L’esforç realitzat per la ciutadania i per part del mateix Ajuntament d’Alzira per millorar l’entorn interurbà i fer una ciutat més amable es veu greument entorpit i perjudicat per l’acció incívica d’uns pocs, que desconeixen la mínima sensibilitat davant els béns patrimonials i comuns de tota la ciutadania alzirenya.

Des de la Regidoria de Medi Ambient ja s’hi ha sol·licitat la presència policial i, a més, es demana la col·laboració ciutadana per evitar que estos fets es tornen a repetir.