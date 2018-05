L’Ajuntament d’Alzira condiciona l’aula del CFPA Enric Valor per a celebrar les proves d’accés a la Universitat (PAU)

Connect on Linked in

Alzira, 23 de maig de 2018 – La Regidoria de Gestió Urbanística i la d’Educació col•laboren per a portar a terme les accions de millora en l’aula on se celebraran les proves d’accés a la Universitat (PAU) al CFPA Enric Valor.

Fa uns dies el regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, i d’Educació, Pepe Grau, visitaren el centre per tal de supervisar les actuacions realitzades com la instal•lació de l’aire condicionat, i altres millores pendents a l’aula com ara la substitució dels finestrals per uns altres de major aïllament tèrmic i acústic a més de dotar-la de cortinatge per la protecció solar i lumínica, entre altres mesures que conten amb una inversió de 22.000 aproximadament.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, ha declarat que: “estes actuacions de millora són importants, ja que l’aula estarà condicionada per a un aforament de 96 joves, amb totes les comoditats a l’hora de celebrar les proves de la PAU a la nostra ciutat”.

Per la seua part, Pepe Grau, regidor d’Educació, valora positivament estes mesures: “després d’ algunes converses amb el director del CFPA Enric Valor, l’aula del centre serà la seu de les proves d’accés a la universitat, una bona notícia per a tots aquells i aquelles joves que no hi hauran de desplaçar-se a València. Sens dubte bones notícies per a tots. Esta també serà una sala multiusos que servirà per a altres activitats educatives amb col•laboració de la Universitat de València, o del CEFIRE i altres esdeveniments d’entitats culturals i asssociatives d’Alzira”.