L’Ajuntament d’Alzira continua incorporant contenidors per a cartó i envasos als barris de la ciutat

Alzira, 23 d’abril de 2018. La Regidoria de Gestió Urbanística està ubicant gradualment per tots els barris de la ciutat, contenidors per a envasos i per a paper i cartó, per tal que la ciutadania puga realitzar més còmodament el reciclatge d’estos materials.

Com ja va ocórrer al barri de l’Alquerieta, ara són els barris de la Vila i Sant Judes els que ja disposen dels contenidors adequats per a tal servei.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, assegura que “és clar que els alzirenys i alzirenyes estem cada vegada més conscienciats en qüestió de reciclatge, cuidar i respectar el medi ambient, per això mateix des de la nostra regidoria estem posant les mesures i ferramentes necessàries per tal de fer més còmode eixe reciclatge per a les famílies, per a les persones que són conscients d’este fet, i per descomptat continuarem treballant per avançar i col•laborar en tots els aspectes per que Alzira siga una ciutat actual i conscienciada”.

Cal adonar-se dels avantatges de reciclar i mantindre la nostra ciutat neta, recordant també que com més reciclem menys paguem. I per ajudar a conscienciar la població dels barris, es fan una campanyes de difusió amb díptics en què s’expliquen els beneficis de reciclar i quins materials van a cada un dels contenidors.

Per entendre-ho millor cal recordar “La importància de les 3 erres”.

Reduir: Disminuir la quantitat de fem que produïm.

Reutilitzar: Donar un nou ús al producte.

Reciclar: Obtenir nous productes a partir dels materials que rebutgem.