L’Ajuntament d’Alzira contracta 72 persones de les brigades del SEPE per a netejar camins i barrancs

Alzira, 3 de juliol de 2018.- L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha rebut este matí a les 72 persones de les brigades del SEPE que van iniciar ahir la seua feina a l’Ajuntament d’Alzira. Treballaran durant els mesos de juliol i agost i es dedicaran majoritàriament al desbrossament de camins, retirada de residus en barrancs i eliminació d’abocadors incontrolats.

A hores d’ara es troben iniciant les tasques de neteja dels barrancs de Tora i el Respirall. A més, estan col·laborant en la tornada a la normalitat després de l’episodi de tronades de passat diumenge.

El regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Pep Carreres, ha manifestat que “cada estiu contractem a persones que es dediquen al sector agrícola durant l’hivern per a fer treballs de neteja que són necessaris per a preparar a la ciutat de cara a l’època de gota freda i que també ajuda a previndre incendis durant l’estiu. Enguany són 72 persones les que són contractades gràcies al SEPE i que treballaran durant dos mesos per a l’Ajuntament d’Alzira”.

Els treballadors de les brigades del SEPE han rebut este mati, a més, un curset de prevenció de riscos laborals.