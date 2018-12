L’Ajuntament d’Alzira enderroca sis cases del Torretxò on ubicarà una zona verda

Connect on Linked in

Després d’aplegar a un acord amb els propietaris de sis vivendes del carrer Aguila en situació de ruïna, l’Ajuntament d’Alzira té previst enderrocar estes cases del barri del Torretxò, i crear així un espai verd per tal de dignificar l’entorn.

Davant l’estat de deteriorament d’estes cases, des de la Regidoria de Gestió Urbanística estan posant-se les mesures adequades per tal que l’enderroc d’estes vivendes siga de manera controlada i que no posen en perill la resta de cases del costat. Al mateix temps tots els materials, seran classificats per tal de reciclar si cal, i posteriorment es realitzaran diverses actuacions com la pavimentació de l’espai i plantació d’arbres per tal de dotar d’una zona verda en esta part de la ciutat.

En les actuacions d’esta primera fase, s’ha realitzat una inversió de 58.196 euros, que inclou l’enderrocament de les vivendes i adequació del terreny.

Segons ha declarat el regidor de l’àrea responsable, Fernando Pascual: “Una vegada les cases han sigut comprades per l’Ajuntament, estan portant-se a termini els treballs d’enderrocament donat l’avançat estat de deteriorament que presenten el immobles en esta part del carrer, declarades en estat de ruïna, així com també s’està procedint a la col·locació de murs de contenció per tal de evitar un col·lapse en cadena per enderroc espontani, pel mal estat de d’algunes cases. Amb esta mesura evitem el risc de perill al veïnat que transita per la zona”.