L’Ajuntament d’Alzira forma el seu personal en matèria d’igualtat

Alzira, 15 de juny de 2018.- La Regidoria de Polítiques d’Igualtat ha organitzat esta setmana un curs d’urbanisme amb perspectiva de gènere, l’objectiu del qual ha estat formar el personal de l’Ajuntament en matèria d’igualtat. A este curs, concretament s’han inscrit 20 treballadores i treballadors municipals.

El curs ha estat impartit per una membre del col·lectiu Punt 6, cooperativa d’arquitectes, sociòlogues i urbanistes de procedències diverses, amb més de 10 anys d’experiència local, estatal i internacional sobre urbanisme feminista per a la vida quotidiana.

El curs consistia en una part teòrica, on la ponent explicava els aspectes a considerar per a tindre una ciutat més equitativa en aspectes com la il·luminació, el mobiliari urbà o l’accessibilitat, entre altres. La vessant pràctica consistia a fer diversos grups de treball per tal de detectar, sobre un plànol d’Alzira i basant-se en la teoria explicada abans, les mancances en diferents punts de la ciutat en esta matèria.

La regidora de Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat, Marina Mir, “valora el curs de manera positiva perquè la igualtat ha de ser una matèria transversal i tinguda en compte en el dia a dia. Per a aconseguir eixe objectiu, és molt important treballar-la des de diferents àmbits municipals. Al mateix temps, acomplim un dels objectius de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere impulsada per la Diputació de València que diu que almenys un 10 % de la plantilla municipal ha de tindre formació en igualtat”.