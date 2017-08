L’Ajuntament d’Alzira ha començat les obres de rebaix de les voreres al barri de l’Alquerieta

10 d’agost de 2017 – Tal com es va aprovar en la Junta de Govern i el posterior Ple ordinari, part del superàvit del pressupost de noves actuacions, anava dirigit a la renovació de paviment i rebaixar voreres de diferents punts de la ciutat, per a complir un dels objectius marcats per l’actual equip de govern.

La primera d’eixes actuacions està realitzant-se al barri de l’Alquerieta, amb el rebaix de voreres i que continuarà per altres punts de la ciutat, tot a partir de la planificació determinada des del departament responsable amb una inversió de 200.000€.

S’ha elegit els mesos d’estiu per a portar a terme les diferents obres en la ciutat, per ocasionar les mínimes molèsties als veïns i veïnes de les zones afectades.

Per la part que li correspon, Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, declara que “hem d’anar donant els passos pertinents per a que Alzira siga una ciutat el més accessible possible, moderna i còmoda per als ciutadans i visitants, enmendant errades, millorant les zones amb difícil accessibilitat, il·luminació i molts més detalls que fan i faran de la nostra ciutat una ciutat íntegra i integrada amb la sostenibilitat”.