L’Ajuntament d’Alzira informa que s’obri el termini d’inscripció de La Dipu et Beca

Alzira, 11 de juny del 2018. Per mitjà de la “Dipu et Beca” es pretén formar els estudiants per completar la seua formació i fer-ho des de la institució pública més pròxima a la ciutadania com són els ajuntaments. L’Ajuntament d’Alzira, a través d’IDEA, s’ha adherit a aquest programa amb la finalitat de que estudiants universitaris o de Formació Professional, majors de 18 anys, realitzen pràctiques formatives en els distints departaments municipals i s’han concedit per part de Diputació 35 beques, amb un període de duració de dos mesos, des de l’1 de juliol.

Segons Ivan Martínez, regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus: “des de l’Ajuntament s’ha realitzat un projecte en cadascun dels departaments per a la realització de la beca, a més s’han incorporat titulacions que la ciutadania demandava que foren incloses en les convocatòries i no ho havien estat fins ara. Volem agrair l’esforç de totes i tots per donar noves oportunitats als nostres joves.”

Des de hui es poden consultar les bases i queda obert el termini de presentació de sol·licituds des del 11 de juny fins al 15 de juny de 2018. Es poden consultar les especialitats formatives ofertes i presentar les sol·licituds en els següents enllaços, inserits en la web municipal: http://www.idea-alzira.com/ladiputebeca-valen.