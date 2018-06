L’Ajuntament d’Alzira instal·la una xarxa a la façana de la Casa de la Cultura per protegir-la dels coloms

Connect on Linked in

Alzira, 8 de juny de 2018 – La Regidoria de Gestió Urbanística està portant a terme treballs preventius, a l’emblemàtic edifici de la Casa de la Cultura, per tal d’evitar que els coloms embruten i ocasionen desperfectes a la façana. Per a realitzar les tasques s’han contractat els serveis a una empresa especialitzada en este tipus de treballs en altura.

A hores d’ara, les accions preventives consistixen a fixar una xarxa, color pedra de material especial, per a evitar que els coloms niden en els buits i racons de la façana. Tot seguit s’actuarà al claustre per instal·lar també la xarxa horitzontal a les parets interiors. En finalitzar estes primeres actuacions es procedirà a desmuntar, per la part interior, el fals sostre per a netejar tota la superfície i evitar així que tornen a introduir-se a este espai.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, ha visitat les obres per a comprovar que tot avança com està programat i assegura que: “estos són uns treballs necessaris per a la conservació de l’edifici i patrimoni municipal. Hem de ser conscients que el manteniment dels edificis són una peça clau perquè la conservació, al llarg dels anys, siga productiva i, al mateix temps, puguem disfrutar d’ells en les millors condicions”.