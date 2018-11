L’Ajuntament d’Alzira invertix més de 30.000 euros en la millora de jocs infantils al parc Pere Crespí i a la plaça de Mauthausen

Connect on Linked in

Des de la Regidoria de Gestió Urbanística estan realitzant-se diverses actuacions al parc Pere Crespí i a la plaça de Mauthausen per tal que la zona d’entreteniment infantil, de les dos zones, disposen d’uns elements de jocs més actuals, còmodes i segurs, amb una inversió de més de 30.000 euros.

Esta inversió consta de la renovació d’elements d’entreteniment per a xiquets i xiquetes de 3 anys (sempre acompanyats dels pares o tutors) fins a 12 anys, com multijocs de dues torres triangulars amb tobogan, pont d’equilibri amb corda, rampa partida, barra de desplaçament, accés “tela d’aranya”, barra de baixada i passarel·la de fusta. També inclou la instal·lació de paviment de seguretat (cautxú) als dos parcs i també a la plaça de Santocildes, al mateix temps que s’ha volgut millorar l’accessibilitat amb l’eliminació de barreres arquitectòniques amb actuacions de reparació, modificació i augment de l’equipament urbà, per tal que els xiquets i xiquetes puguen gaudir d’estos espais adaptats a les seues necessitats, amb elements actuals, educatius i creatius.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, ha declarat al respecte: “Amb les inversions que estem realitzant en estes dos zones d’entreteniment infantil complim els objectius amb què ens vam comprometre, per peticions del veïnat, tant en el parc Pere Crespí com la zona d’Antonia Cerdà i voltants. Peticions ciutadanes que a hores d’ara són una realitat. Esta és la nostra responsabilitat i continuarem treballant en la mateixa línia, fer més còmoda i accessible la ciutat per tal que tots puguem gaudir d’una ciutat moderna com ho és Alzira”.