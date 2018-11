L’Ajuntament d’Alzira, l’Associació d’Hostaleria i Ecovidrio impulsen una campanya de reciclatge entre els establiments hostalers de la ciutat

Connect on Linked in

Amb l’objectiu que la nostra ciutat lluïsca més neta i siga més sostenible, l’Ajuntament d’Alzira junt amb l’Associació d’Hostaleria i Ecovidrio, han posat en marxa una campanya de col·laboració per tal de facilitar el reciclatge de residus d’envasos de vidre en locals d’hostaleria.

Cal recordar que el sector de l’hostaleria i restauració genera (per sí sol) el 50 % dels residus d’envasos de vidre a la nostra ciutat, aleshores tots aquells locals que participen en esta iniciativa, fent la seua sol·licitud prèvia, disposaran d’un poal amb rodes per facilitar el transport des del local fins al contenidor de vidre.

Amb esta campanya no només es pretén fer complir la normativa que marca la llei, sinó també la de minimitzar la quantitat de residus recuperables que acaben a l’abocador. Al mateix temps, i en una primera fase del projecte, es realitzaran enquestes als comerços que hi participen, per conéixer els seus hàbits de reciclatge i adequar els recursos a les seues necessitats. Finalment s’instal·laran contenidors especials als llocs determinats per tal de fer més còmode i fàcil el reciclatge per a les entitats col·laboradores.

El regidor de l’àrea responsable, Fernando Pascual, ha declarat al respecte: “Esta és una de les poques mesures que ens quedaven per realitzar respecte al reciclatge de vidre, i he d’agrair a Roberto Fuentes, gerent de zona de la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Múrcia i Alacant i a Toni López, representant de l’Associació d’Hostaleria d’Alzira, per la seua col·laboració en este projecte, i també per implicar un poquet més els comerços de la nostra ciutat per tal que la conscienciació pel reciclatge siga més productiva i visible. Esta és una campanya de conscienciació, perquè reciclar vidre suposa participar en la lluita contra el canvi climàtic, i també ho és de col·laboració perquè quantes més siguen les entitats i locals que vulguen inscriure’s, més volum de vidre reciclarem”.