L’Ajuntament d’Alzira millora l’accessibilitat lliure de les xarxes públiques WIFI

Alzira, 25 d’abril de 2018 – Alzira compta amb tres punts lliures de senyal WIFI, “WIFI_Ayto_Publica”, en diferents zones de la ciutat, com són la plaça Major, plaça de les Lletres Valencianes i, a hores d’ara també en l’oficina de La Clau, a les quals es podia accedir amb nom d’usuari i contrasenya, havent-se registrar anteriorment o registrant-se seguint les instruccions i passos que apareixien al seu dispositiu.

Des de la Regidoria de Transparència, Modernització i Participació Ciutadana s’ha estat treballant per agilitzar i millorar l’accés a les xarxes públiques WIFI, de tal manera que actualment es pot accedir només introduint nom, cognom i el seu número de telèfon mòbil, on rebrà un SMS de confirmació amb la clau assignada a l’usuari titular (telèfon mòbil), que serà vàlida per a totes les zones amb senyal “WIFI_Ayto_Publica”.

Les credencials (telèfon mòbil i contrasenya) expiraran als 3 mesos, per tant, cada 90 dies haurà de realitzar un nou registre.

La regidora de Transparència i Participació Ciutadana, Inma Onrubia, valora molt tot el treball que es realitza des del seu departament, amb un gran equip de professionals. “Alzira és una ciutat que avança cap la modernitat i camina de la mà de les tecnologies per millorar la vida dels ciutadans”.

Onrubia destaca també que “és important que Alzira siga una ciutat avançada, moderna i avantguardista, i per això mateix des de l’Ajuntament hem de posar tots els mitjans al nostre abast per apropar a la ciutadania les ferramentes i avantatges de què disposem, per tal que els usuaris realitzen les gestions competents dels organismes públics de manera més còmoda i àgil possible. A hores d’ara tenim tres zones obertes amb senyal WIFI, en la plaça Major, plaça de les Lletres Valencianes i en l’oficina de La Clau, i avancem que en breu està previst ampliar la xarxa WIFI en més punts de la ciutat, per donar servici a més usuaris”.